El Centro de Servicios al Conductor (CESCO) de Mayagüez está cerrado hasta nuevo aviso.

El anuncio lo hizo el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Edwin González Montalvo, en un comunicado de prensa.

Explicó que las instalaciones fueron cerradas “de manera indefinida”. Informó que una inspección de las instalaciones detectó daños y deficiencias estructurales que pudiesen representar un peligro a la seguridad de la ciudadanía.

Se detalló, de hecho, en la comunicación que la determinación se tomó como medida preventiva y en aras de salvaguardar la seguridad de empleados y ciudadanos que diariamente visitan la oficina para realizar sus gestiones.

“Ante cualquier señalamiento que pueda comprometer la seguridad de nuestro personal o de los ciudadanos, actuamos con responsabilidad y diligencia. Esta es una decisión preventiva mientras se completan las evaluaciones técnicas correspondientes”, expresó el secretario.

Informó que se busca identificar un local temporero en la región oeste para restablecer los servicios a la mayor brevedad posible. El sitio sería informado una vez se tengan detalles concretos sobre la ubicación y fecha de reapertura.

En lo que reubican al CESCO, los ciudadanos pueden realizar sus trámites en otros CESCO y en los Centros de Servicios Integrados (CSI) cercanos.

Se exhortó a los ciudadanos a verificar disponibilidad de citas y servicios en línea antes de acudir a cualquier oficina.