Paciencia” y que permita que el proceso del recuento se realice sin “lanzar dudas” fue lo que le pidió el comisionado electoral alterno del Partido Popular Democrático, Jorge Colberg Toro, al candidato a presidente de la colectividad y alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández.

Es que tras su fallido intento por paralizar el recuento por la presunta presencia de un exempleado de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) que pasó a convertirse en representante de su principal contrincante, Jesús Manuel Ortiz, Hernández solicitó a la Junta de Gobierno de la Pava que ordene que Hugo Cruz Cruz no esté presente en la zona donde se realiza el recuento e investigue si cometió alguna falta que benefició a su opositor.

Pero, Colberg Toro aludió a que los planteamientos del alcalde de Villalba se hace bajo la premisa de que se ha permitido alguna intervención de Cruz Cruz en el recuento.

“El planteamiento del querido alcalde de Villalba sobre el señor Hugo Cruz, creo que todos saben de que se trata el asunto, fue prematuro, porque el señor Hugo Cruz en ningún momento, ni ayer ni hoy, ha pisado el lugar donde se están contando votos, (que es el Centro de Operaciones de la CEE, en Hato Rey). Por lo tanto, el planteamiento es un hecho que no ha ocurrido. Pedir investigaciones, pedir mucho menos paralización, control sobre un hecho que no ha ocurrido, que es hipotético, por supuesto que es un no ha lugar y no procede. El Señor Hugo Cruz no está ni si quiera las facilidades. Ayer tampoco estuvo dentro del centro de votación, no ha tocado una papeleta, no ha tenido ninguna participación o interacción con ningún oficial de mesa. Por consiguiente, el planteamiento que hizo el alcalde, inclusive de pedir investigación en la mañana de hoy, no procede, porque es un hecho que nunca ha ocurrido”, explicó.

De inmediato, Colberg Toro le pidió a Hernández que tenga paciencia y tronó contra este por sembrar dudas sobre el proceso que realiza el PPD para recontar los votos que se emitieron el pasado domingo en la elección presidencial, en la que hubo un virtual empate entre Ortiz y Hernández.

“No podemos hacer o lanzar sombra o hacer planteamiento, mucho menos pedir una paralización de un recuento sobre hechos que no han ocurrido, que son hipotéticos, que son ajenos a la realidad”, expuso.

“Así que mi exhortación es a que tengan paciencia. Yo sé que, en estas etapas finales, un poco, pues, la ansiedad puede sobreponerse sobre otras consideraciones. El llamado es a la unidad”, agregó.

Colberg Toro, de inmediato, fue claro de que “lanzar sombras no se lo vamos a permitir a nadie”.

“Nosotros estamos pidiendo respeto al proceso, que nos dejen hacer el trabajo… Nadie tiene derecho a lanzar dudas sobre un proceso que se está llevando a cabo de conformidad al estado de derecho, el Reglamento del Partido Popular. No hay un solo señalamiento que se haya hecho públicamente válido para cuestionar absolutamente nada de lo que ha ocurrido hasta el día de ayer, hasta el día de hoy”, concluyó.