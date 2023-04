La Comisión de Nombramientos del Senado, que preside José Luis Dalmau Santiago, emitió informes negativos contra cinco nominados del gobernador Pedro Pierluisi, entre los que figuran el del abogado Hiram Torres Montalvo, como secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) y Nanette Martínez Ortiz para el cargo de Principal Ejecutiva del Puerto Rico de Innovación e Informática (PRITS, en inglés).

El nombramiento de Torres Montalvo al DACO no fue llevado a vistas públicas y el informe que deniega su confirmación cuestiona el desempeño del nominado al frente de la agencia una vez fue nombrado en noviembre de 2022. También se ampara el informe en un caso que entabló el nominado en febrero de 2016 ante el Tribunal Supremo impugnando la entonces designación de Maite Rodríguez Oronoz como presidenta del alto foro judicial bajo el alegato de que la Constitución de Puerto Rico no dispone un mecanismo para la selección del Juez Presidente. El Supremo falló en su contra y calificó de frívolos sus argumentos.

Varios senadores novoprogresistas salieron en defensa del nominado, refutaron el informe negativo y criticaron el que no se le diera la oportunidad de expresarse en vistas públicas.

Los nombramientos que reciben informes negativos en comisión se informan al pleno senatorial, pero no se llevan a votación, a menos que así lo solicite un miembro del cuerpo legislativo.

“El Tribunal Supremo concluyó que las actuaciones del nominado, al utilizar los tribunales de la isla para presentar un caso sin merito ni fundamento alguno, estuvo motivada por intereses político-partidistas y no por la presentación de argumentos serios que lo hicieran merecedor del remedio solicitado”, dice el informe de la Comisión de Nombramientos con fecha de ayer jueves 13 de abril.

“La historia del nominado surge como un lastre que impide impregnarle confianza al buen juicio y a la falta de motivaciones político-partidistas del nominado a la hora de tomar decisiones en beneficio del Pueblo de Puerto Rico y de los consumidores. Ante los frutos producidos por el nominado, se tiene un cuadro claro sobre su carácter y talante”, agrega el documento bajo la firma del también Presidente del Senado.

El informe también dice que desde su designación al DACO ha habido quejas en cuanto a su desempeño sobre un patrón de favoritismo al sector empresarial y no al consumidor; por avalar el incremento en el precio del café; falta de imparcialidad ante controversias con sectores vinculados al gobierno de turno; pobre desempeño en las ventas del madrugador por indicar que ‘no hay querellas y que todo opera con normalidad’; falta de sensibilidad al ser cuestionado por el alza en el costo costo del gas licuado residencial y comercial y falta de un plan ante los incrementos en la canasta básica y productos de primera necesidad.

En cuanto al nombramiento de Martínez Ortiz, el informe negativo dice, que tras la vista pública en la que fue evaluada la nominada, el 16 de febrero de 2023, persisten dudas sobre los contratos otorgados por el PRITS y las cuantías que se han desembolsado en los últimos años, así como el manejo de los ataques cibernéticos ocurridos en dependencias públicas.

Dice también que la puesta en vigor del marbete electrónico programado en primera instancia para entrar en vigor en el verano del 2022 se mantiene en suspenso, bajo una nueva promesa para el verano de este año. “Se ilustra con esto la falta de efectividad y eficiencia de PRITS en la implantación de servicios para el pueblo, lo que denota una falta de compromiso y de sentido de urgencia a la hora de proveer mecanismos que faciliten el acceso a los servicios públicos de la ciudadanía. En segundo plano, se encuentra el asunto de la seguridad cibernética ampliamente discutida en la vista pública de la designada. Recientemente otra dependencia publica fue objeto de un ataque cibernético, en este caso la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados”, sostiene el informe.

Añade que este ataque, distinto a otros ya ocurridos, tuvo consecuencias al verse afectadas cuentas de bancos con retiros no autorizados y la potencial apropiación de información personal y sensitiva de los abonados de la AAA. “Este nuevo ataque cibernético resalta la fragilidad en la cual se encuentran las dependencias públicas, a pesar de que el Estado cuenta con una oficina dedicada a atender y a proteger toda información almacenada en los sistemas de información del país. Ante la falta de información clara y certera sobre el manejo de la dependencia pública y de lo anteriormente señalado, incluyendo lo relacionado a las entidades receptoras de los recursos públicos para la prestación de servicios contratados, no es posible dar paso a la confirmación de la designada”, concluye.

Mientras tanto, los senadores penepés Marissa “Marisita” Jimenez, Migdalia Padilla, Keren Riquelme, Juan Oscar Morales y Gregorio Matias expresaron en una declaración conjunta que las “excusas colocadas en el Informe sobre el Nombramiento carecen de realidad”.

“Empecemos con que nunca se le brindó al designado Secretario del DACO una vista pública para que expresara lo que ha hecho desde ser nominado el 22 de noviembre de 2022 y cuales son sus planes para la agencia. Es increíble que sin vista tomen la ruta de hacer un informe negativo. Por otra parte, el listado de acciones que ha realizado Torres Montalvo es más que impresionante para cualquier jefe de agencia”, reclamaron los senadores novoprogresistas.

Dijeron que “defendiendo al consumidor”, el Secretario creó la Oficina de Asuntos de Energía Renovable para atender las querellas sobre sistemas de energía fotovoltaica en diciembre pasado. Indicaron además, que en menos de tres meses, se redujo el volumen de sobre 400 a menos de 60 querellas activas y que se activó por primera vez en años la Oficina de Obscenidad y Pornografia Infantil, para “proveer otra herramienta en la lucha para defender nuestros menores”

También dijeron que se estableció un Comité Agrícola para evaluar los precios de esos productos y ver cómo se ayuda al consumidor y se instituyó un programa de alerta sobre fraude, el cual emite notificaciones caso todas las semanas.

“En el informe se alega que el Secretario no emite multas en las ventas del Viernes Negro, eso es falso, si se emitieron. De hecho, esta fue la primera vez que un Secretario visita, además de los grandes comercios, pequeños negocios en cascos urbanos y centros comerciales locales”, alegaron.

“El trabajo se ha hecho y demás. Este Secretario ha tenido una agenda muy, muy activa y aquí todos lo reconocen, excepto los integrantes del Partido Popular Democratico que votaron a favor de ese informe. Este informe es uno que penaliza al Secretario por tener sus creencias, en este caso, estadista. No hay otra razón para esa acción que no sea por eso, más cuando no lo llevaron a vista pública”, dice la declaración conjunta de los senadores del PNP.

También recibieron informes negativos de la Comisión de Nombramientos los nominados, Ricardo Solá del Valle como miembro de la Junta de Gobierno de la Autoridad del Distrito de Convenciones, en representación del sector artístico, cultural y deportivo; Manuel Rivera Flores, como miembro de la Junta de Gobierno de la Autoridad del Distrito de Convenciones en representación del sector de mercadeo, turismo y hoteles y Víctor Roberto Segarra Hernansaiz como miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico.