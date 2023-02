La Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes podría ofrecer algún tipo de inmunidad a la fiscal Betzaida Quiñones, quien alega que en 2019, siendo secretaria de Justicia, la ex gobernadora Wanda Vázquez y jefa de fiscales, Olga Castellón, fueron paralizados los casos que ella tenía asignados sobre el asesinato del cantante de música urbana Kevin Fret y de la muerte del abogado, Carlos Cotto Cartagena.

El presidente de la Comisión, Orlando Aponte Rosario dijo hoy que el organismo legislativo debe continuar escuchando en vistas públicas el testimonio de la fiscal y si se aprueba una resolución de inmunidad para que “ella pueda hablar libremente sobre sus denuncias con relación a la posible obstrucción de la justicia o paralización de casos activos en el Departamento de Justicia”.

La fiscal Quiñones estaba citada hoy a una segunda vista pública ante la Comisión de lo Jurídico, pero no compareció por razones de salud. El pasado 30 de enero Quiñones comenzó a testificar bajo juramento ante el organismo legislativo, pero en horas de la tarde fue excusada porque tenía casos en el tribunal. Aponte Rosario dijo que hoy nuevamente fue excusada, que le pidieron evidencia médica y que tan pronto se recupere de su condición de salud, volverá a ser citada.

A preguntas de periodistas, Aponte Rosario indicó que se inclina a conceder inmunidad en su testimonio a la fiscal “para poder obtener detalles necesarios”.

“Nosotros le estaríamos dando toda la inmunidad que provee la Ley 27 de 1990 y aunque ella ha dicho que ella ha dicho que no siente que necesita una inmunidad penal, se la podríamos conceder al igual que inmunidad civil, administrativa”, sostuvo Aponte Rosario. Añadió que “en vista de que ella es una profesional del Derecho” también le podrían solicitar al Tribunal Supremo la posibilidad de que le puedan conceder inmunidad disciplinaria.

“En lo que ella nos ha dicho son dos casos lo que se le pidió que de alguna manera y u otra se paralizaron, hay otros fiscales y otros funcionarios que tienen preocupación y quieren venir a hablar posteriormente de otros casos. Son tres fiscales contándola a ella”, dijo el legislador sin entrar en detalles.

Aponte Rosario indicó que además, de la vista pública del pasado 30 de enero, la fiscal Quiñones acudió ante la Comisión de lo Jurídico a una vista ejecutiva en la que “se hicieron planteamientos procesales, pero no dio tiempo a que todos los compañeros de todas la delegaciones pudieran hacer preguntas y para eso íbamos a continuar en el día de hoy”.

“Hay representantes que entienden que hay preguntas que ella debe contestar unas preguntas antes de ofrecerle inmunidad antes de determinar si van a votar a favor de inmunidad”, expresó.

Kevin Fret fue asesinado el 2 de enero de 2019 en Villa Palmeras, Santurce. La investigación del caso le fue paralizada en abril de 2019, detalló la fiscal. Cotto Cartagena fue encontrado muerto el 21 de septiembre de 2018, en el pavimento frente a un condominio en Miramar, en circunstancias que no han sido esclarecidas.

El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli se opuso a que la fiscal declarara a la comisión legislativa en vistas públicas y pidió que el testimonio fuera a puertas amparado en que ambos casos siguen activos en el Departamento de Justicia, pero a su cargo como fiscal y le recordó que la información contenida en el sumario fiscal es confidencial.

Tanto la Vázquez Garced como la fiscal Castellón han refutado las alegaciones de la fiscal Quiñones

“Yo no podía hacer estas denuncias siendo Olga Castellón, jefa de fiscales y Wanda Vázquez gobernadora porque las consecuencias iban a ser el doble. Las consecuencias podían ser un traslado no deseado, turnos no deseados, asignacióno de casos verticales y diferentes consecuencias que evalué en ese momento. Yo no estaría ahora mismo en el Departamento de Justicia”, declaró Quiñones en el primer día de vistas públicas ante la Comisión de lo Jurídico.

En el caso del asesinato de Fret, dijo que recibió una llamada telefónica de Castellón de que no podía continuar con la investigación del caso, que quedaba paralizada. Añadió que mediante llamadas y memorandos internos pidió explicaciones por la paralización de los casos, pero no obtuvo respuestas.

“No fue un solo caso el que se me paralizó, el de asesinato de Kevin Fret y el caso de Carlos Cotto Cartagena. El fiscal que va a escena es el que sigue hasta que el caso se esclarece, se lleva a juicio y se culmina. En mis veinte años es la primera vez que me topo con una situación como esta”, dijo Quiñones, quien ocupa el cargo de fiscal auxiliar III.

Indicó que agotó todos los procedimientos para que le dieran las razones por las cuales se estaban paralizando ambos casos, “pero no recibí insumo alguno”.