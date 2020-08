El comisionado electoral de Partido Popular Democrático (PPD), Lind O. Merle Feliciano, aclaró esta tarde que si no ha iniciado el proceso de introducir las papeletas en las máquinas de escrutinio, como lo está haciendo el Partido Nuevo Progresista (PNP) con votos ya emitidos, se debe a que está respetando un acuerdo de los tres precandidatos a la gobernación: Carmen Yulín Cruz, Eduardo Bhatia y Charlie Delgado.

Según Merle Feliciano, desde hace dos días él podía iniciar el proceso que, en síntesis, permitiría que a las 4:00 p.m. de mañana, cuando culmine el proceso de votación, miles de votos ya emitidos como los de los confinados, los encamados, los que solicitaron voto adelantado y los que emitieron el voto el domingo pasado serían transmitidos a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para su divulgación.

El presidente de la CEE, Juan Ernesto Dávila, dijo hoy al mediodía estar preocupado por la percibida tardanza del PPD.

Merle Feliciano dijo que ciertas personas han interpretado que la contabilización de los votos al procesar las papeletas por las máquinas de escrutinio, que es precisamente lo que está haciendo hoy el PNP, va en contravención con la determinación del Tribunal Supremo.

“Ahora mismo he estado listo para hacerlo, pero hay un acuerdo entre los candidatos a la gobernación y la petición de ellos fue que conforme a la sentencia del tribunal el proceso no se puede iniciar”, explicó Merle Feliciano a la prensa al indicar que el plan del PPD es iniciar el procesamiento de las papeletas mañana a las 8:00 a.m., aunque hay un candidato que no identificó que quiere aplazar ese proceso más.

“Pero tengo la capacidad de comenzar hace dos días”, argumentó Merle Feliciano, quien no quiso opinar sobre la prudencia del acuerdo alcanzado entre los candidatos.

“Les tienes que preguntar a ellos”, dijo. Merle Feliciano.

Preguntado si anticipa algún contratiempo o tardanza con que el proceso comience mañana, día de la primaria, Merle Feliciano respondió que siempre está esa posibilidad.

“Siempre si tienes 48 horas para hacer algo versus 24 horas lo que puede ocurrir es que tengas que ajustar o tienes un margen de acción distinto a si lo haces en un solo día”, dijo Merle Feliciano. “Pero estamos listos para hacerlo”.

Solamente entre voto de los confinados, el adelantado y el de los encamados el PPD tiene que contabilizar 13,452 votos.