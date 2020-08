El senador Luis Berdiel Rivera, uno de los legisladores novoprogresistas contagiados con el COVID-19, convalece en una habitación de su residencia en Adjuntas con varios de los síntomas del virus, pero no de los más fuertes.

Berdiel asegura que en la pandemia siempre ha utilizado mascarilla y que en su vehículo y oficina nunca han faltado el alcohol y los hand sanitizer. Asegura no saber cómo se contagió y aunque no estuvo el pasado domingo, 16 de agosto en el comité del candidato novoprogresista a la gobernación, Pedro Pierluisi, el legislador reconoció que en las últimas semanas de la primaria participó en muchas caravanas y actividades proselitistas.

“Estuve en distintas actividades. La última semana fue bien intensa”, dijo en entrevista telefónica el senador, que cumple 58 años el próximo 8 de octubre.

“Uno nunca puede decir: ‘de esta agua no beberé‘. Siempre me protegí y me tocó a mí. Espero recuperarme pronto”, expresó.

Contó que el pasado miércoles comenzó a sentir malestar en el cuerpo, al día siguiente se hizo la prueba molecular y el viernes recibió el resultado positivo.

“Esto ha sido algo de mucho dolor en el cuerpo, las coyunturas y dolor de cabeza. Gracias a Dios he tenido poca fiebre y poca tos”, describió Berdiel, quien dijo que está agradecido de todas las personas que se han comunicado para conocer sobre su estado de salud. “Estoy pidiéndole a papito Dios que proteja a todo el que se ha contagiado”, sostuvo.

Indicó que está siguiendo las instrucciones de su médico y tomando “muchas vitaminas” para reforzar su sistema inmunológico. “Ahora mismo siento que he ido mejorando, gracias al Señor. El dolor en el cuerpo es menor y los síntomas han ido disminuyendo. No he tenido fiebre alta, ni malestar estomacal. Seguimos tomando todas las vitaminas, anteriormente las tomaba, pero comoquiera nos agarró”, sostuvo.

Detalló que para el dolor y la fiebre, por recomendación médica, toma acetaminofén. En cuanto a vitaminas, dijo que ingiere 3,000 unidades diarias de vitamina C, además de vitamina B-12, D-3 y Omega 3.

“Agradezco a mi familia, especialmente a mi esposa y a mi hijo, por la forma en que han estado cuidándome”, agregó. Dijo que éste resultó negativo a la prueba y que mañana su hija y su esposa “también se la harán para asegurarnos de todo esté bien”.

Más contagiados

Otros legisladores de la Palma, también con el COVID-19 y que están guardando cuarentena en sus casas informaron a través de sus oficiales de prensa que se encuentran en buen estado de salud.

“El senador está muy bien, está en la casa cumpliendo con el período de cuarentena, pero está todo muy bien”, expresó Marimar Alicea Torres, oficial de prensa del senador Carmelo Ríos Santiago.

Migdalia Rivera, oficial de prensa del vicepresidente de la Cámara, José “Pichy” Torres Zamora, indicó a su vez, que el legislador “no tiene síntomas, que todo está bien y que sigue vigilando a sus hijos” para que no contraigan la enfermedad.

Otros novoprogresistas que se recuperan del coronavirus en sus casas son: el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez; el senador William Villafañe y el ex legislador y asesor de la campaña de Pierluisi, Edwin Mundo. Otros legisladores de la Palma que estuvieron en riesgo de contagio, como el senador Henry Neumann y el portavoz de la mayoría en la Cámara, Gabriel Rodríguez Aguiló, se pusieron en cuarentena como medida preventiva.

El pasado jueves, tanto el Senado como la Cámara fueron cerrados al público como medida cautelar.

El primer legislador en dar a conocer públicamente un resultado positivo al COVID-19 lo fue el representante popular, José “Cony” Varela a mediados del pasado mes de julio.