El alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, anticipó hoy que “vamos a ganar” en las elecciones para escoger al nuevo presidente del Partido Popular Democrático (PPD) y agregó que el margen de su victoria “dependerá de la cantidad de populares que vote, en la medida en que más populares voten, pues más amplio debe ser el margen”.

El también presidente de la Asociación de Alcaldes compite en esta contienda con la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, y el representante Jesús Manuel Ortiz.

“Realmente, el apoyo ha sido extraordinario. Yo acabo de ejercer mi derecho al voto en mi pueblo, y las filas son kilométricas. Hay mucha gente que ya ejerció su derecho al voto y mucha gente que está esperando en la fila para votar”, afirmó Hernández pasado el mediodía, agregando que dichas filas confirmaban la validez de su reclamo porque hubiera más colegios para votar.

“De cara al futuro, el Partido Popular Democrático vuelve a su gente. Así que de ahora en adelante las decisiones trascendentales tienen que ir atadas y en sintonía a lo que los populares desean”, comentó el alcalde.

Resaltó la organización “extraordinaria” de su equipo de campaña para asegurar la presencia de funcionarios electorales en todos los colegios, “que van a estar cuidando los votos míos, pero también los votos de los otros dos candidatos”.

“Porque al final del camino, cuando esta contienda culmine a las 3:00 de la tarde, y Dios y el pueblo popular me den la oportunidad de ser su presidente, es necesaria la unidad de propósito. Y como he tenido una campaña limpia, una campaña de ideas, una campaña de no ataques a los populares, a los compañeros especialmente, voy a tener la tranquilidad de espíritu de poder llamarlos a ambos para que se unan a esta nueva ruta que hoy comienza desde el Partido Popular Democrático para beneficio del País”, afirmó Hernández.

El alcalde de Villalba dijo estar seguro de que los seguidores populares han podido ver y evaluar su trabajo en favor de atender los temas “medulares” que preocupan al pueblo, como la educación, salud y seguridad, así como su trabajo en favor Estado Libre Asociado y como líder de la Asociación de Alcaldes, retomando los temas, todo lo cual se refleja en el respaldo “de casi el 80% de los alcaldes y alcaldesas, de muchos representantes, muchos senadores, muchos legisladores municipales, muchos líderes de barrio, muchos populares, que de alguna manera han identificado en mí esa esperanza de que el partido vuelva a su raíz, de que el partido vuelva a su base”.

De hecho, según fue trascendiendo durante la mañana, Hernández ha logrado el respaldo de varios alcaldes y alcaldesas a través de la Isla, así como de varios legisladores.

A través de la emisora Radio Isla 1320, la alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla, y el alcalde de Guayama, O’brain Vázquez, se manifestaron en favor de Hernández, en un programa en el que los representantes Jesús Santa y Ángel Matos estaban abogando por él.

Asimismo, al acudir a ejercer su derecho al voto, el alcalde de Toa Alta, Clemente “Chito” Agosto, expresó su respaldo al Hernández, al tiempo que destacó que “es fundamental que nuestro partido sea liderado por alguien que comprenda la labor y los desafíos de los alcaldes, y que esté dispuesto a trabajar en estrecha colaboración con nosotros para impulsar el progreso en nuestros municipios”.

Además, de acuerdo con imágenes publicadas en la página de Facebook de Hernández, también había recibido el voto del alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón.

De igual manera, el alcalde de Juncos, Alfredo “Papo” Alejandro, expresó su respaldo al presidente de la Asociación de Alcaldes.

También, el alcalde de Luquillo, Jesús Márquez, y la representante Lydia Méndez dejaron saber su respaldo a Hernández a través de ese programa radial.

Comoquiera, Hernández alertó que “no se puede bajar la guardia” pues no se ha adjudicado el triunfo. “Se adjudica cuando usted salga a votar y ejerza su derecho al voto. Así que mi llamado a todos los populares que tienen hasta las 3:00 de la tarde para ejercer su derecho al voto”.