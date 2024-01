Al menos dos de los aspirantes a la silla de comisionado residente enviaron mensajes de apoyo a José Enrique “Quiquito” Meléndez, luego que el representante anunciara que no continuaría con sus aspiraciones a Washington.

El senador por acumulación y también candidato al puesto por el Partido Nuevo Progresista, William Villafañe, elogió las aportaciones que Meléndez ha hecho a la colectividad y a Puerto Rico, al tiempo que le expresó su afecto.

“Puerto Rico cuenta con grandes líderes que aportan a mejorar la calidad de vida de todos los puertorriqueños. Dar un paso al frente para servirle a nuestra Isla, es de valientes. El Partido Nuevo Progresista tiene grandes servidores que ponen primero el bien colectivo antes de las aspiraciones personales. José Enrique “Quiquito” Meléndez ha sido una persona que ha aportado mucho a Puerto Rico desde todas las posiciones que ha ocupado y que aún tiene mucho que aportar a nuestra isla”, dijo Villafañe en un mensaje colocado en sus redes sociales.

“Quiquito, al igual que toda su hermosa familia, cuentan con mi aprecio y afecto. Mis puertas siempre estarán abiertas para él”, agregó Villafañe, quien ahora disputará con el exsecretario de Estado, Elmer Román el cargo oficial del PNP a la capital federal.

Meléndez colocó un mensaje más temprano en el que anunciaba que no correría más por un espacio en el congreso estadounidense.

“Hace un tiempo, decidimos que no regresaría a la legislatura de Puerto Rico, para buscar la posición de representante de Puerto Rico en el Congreso. En ese momento, las cosas se perfilaban muy bien, no obstante, esa no es la realidad de hoy y por eso doy por terminada mi campaña a Comisionado Residente”, expresó Meléndez en su mensaje en las redes sociales.

El legislador acompañó el mensaje con una foto junto a su familia. Agradeció también el apoyo que recibió de las personas que endosaron su candidatura.

Tras el anuncio, el candidato a Washington por el Partido popular Democrático, Pablo José Hernández, también publicó un mensaje dirigido a Meléndez.

“Respeto la decisión de Quiquito Meléndez de retirarse de la contienda para comisionado residente. Me consta la pasión con que defiende sus causas y su compromiso con su familia. Le deseo lo mejor en su próxima encomienda”, destacó.