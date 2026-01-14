La noticia que comenzó con que el proyecto de ley de la administración que incluye en la definición de los asesinatos “al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno” sería retirado por la gobernadora Jenniffer González Colón, terminó con la afirmación de que la propuesta se encamina a ser aprobada por el Senado.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, acudió a sus redes sociales, en medio de la vorágine sobre el futuro de la medida, para asegurar que la propuesta será aprobada en ese cuerpo. El anuncio lo hizo poco después que la gobernadora se retractara de que la medida se retiraría.

“El P del S 923, que presentó la Gobernadora y tipifica como un doble asesinato cuando se priva de la vida a una mujer embarazada tiene los votos para aprobarse y lo aprobaremos. Ese proyecto no tiene nada que ver con el tema del aborto, el cual, a propósito, yo restringiría aún más”, sentenció el líder senatorial en un “Buenas tardes Puerto Rico”.

El mencionado proyecto del Senado no expone nada en relación al aborto.

La controvertible propuesta, radicada el pasado lunes sin haber sido anunciada públicamente, busca enmendar el artículo 92 del Código Penal para establecer un artículo 93 en el que se expusiera que asesinato incluye “dar muerte a un ser humano”, cuando la definición de ser humano alberga “al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno”.

Sectores feministas y de derechos humanos a levantado la voz de que la propuesta puede ser utilizada para criminalizar a mujeres que se realicen un aborto.