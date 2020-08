En medio del escándalo por el arresto de la representante María Milagros “Tata” Charbonier por un esquema de robo de fondos públicos mediante kickbacks, el portavoz de la minoría popular, Rafael “Tatito” Hernández se puso en aprietos al expresar en una radioemisora que cuando los legisladores recibían dietas y estipendios “no había casos (como estos)”.

“Esto ha sido consistente y cosas que a veces son tóxicas… En este cuatrienio se fue un legislador por sobornar a una persona por $45.00 y ahora este, del esquema del salario por $1,500 al mes. Por esa razón, aunque la gente lo vea difícil a los legisladores se les daba dieta y estipendio de transportación y mientras estuvo eso no hubo casos”, fueron las expresiones que hizo Hernández en una entrevista al mediodía en Radio Isla. Cuando se le preguntó si se deben devolver estos incentivos a los legisladores dijo que “hay que evaluar calidad, no cantidad”.

PUBLICIDAD

“En ningún momento dije eso. Lo sacaron fuera de proporción… fue bueno eliminar las dietas, yo le voté a favor”, alegó Hernández tras recibir un mar de críticas en las redes sociales, incluso de sus compañeros de partido.

En entrevista con Primera Hora Hernández Montañez reclamó que en la entrevista radial se refirió a que los últimos cuatro casos de legisladores novoprogresistas que han sido acusados o han tenido que dejar sus escaños “tienen que ver con salarios”. Tras la eliminación de las dietas legislativas y otros beneficios, mediante legislación en 2013, bajo la administración popular, el salario básico de los legisladores se fijó en $73,775 mil anuales, mientras los presidentes de comisiones de Gobierno y Hacienda, los vice presidentes y los portavoces de los partidos reciben $84,841 y los presidentes legislativos devengan unos $110,663.

“De lo que estoy hablando es un hecho, son cuatro casos que tienen que ver con salarios. Están adjudicando como un cambio de política pública. Desvirtuaron lo que yo dije”, reclamó Hernández Montañez, quien aspira a presidir la Cámara si el PPD ganara las elecciones generales.

Ante el revuelo de las expresiones del portavoz, el presidente del PPD, Aníbal José Torres dijo en su cuenta de Twitter que esa colectividad puso fin a las dietas legislativas en 2013. “No hay justificación alguna para siquiera pensar en ese tema que el PPD eliminó. No somos iguales”, sentenció Torres.

Otro legislador popular, el representante, Jesús Manuel Ortiz refutó a Hernández Montañez en esa misma red social. “Las acusaciones reveladas hoy son serias y presentan la legislatura que se tiene que dejar en el pasado. No se resuelve con legislación para aparentar ni con más dinero para los funcionarios. Se resuelve con personas honestas que no acepten la corrupción. Punto”, escribió Ortiz, quien también suena como aspirante a presidir la Cámara.

PUBLICIDAD

Por su parte, el representante independentista, Denis Márquez Lebrón le salió al paso a Hernández Montañez, pues dijo que lo escuchó hacer las expresiones.

“A mí que no me diga que no lo dijo porque yo lo escuche y además fui la persona que entrevistaron a renglón seguido (en la emisora). Uno no puede justificar una visión sobre el servicio público bajo el criterio de que es pragmatismo. El legislador recibe un salario como funcionario público y tiene que con ese salario y los fondos públicos que administra en su oficina ser honesto y decente”, indicó el legislador pipiolo.

Márquez Lebrón sostuvo que “si uno plantea que para que no haya corrupción es necesario que haya otro salario o mayor beneficio, eso es una barbaridad porque lo que se requiere de cualquier funcionario público es honestidad, sobre todo”.

“Todo el mundo lo escuchó y claramente no hay forma de justificar lo injustificable. Para mí fue alarmante e indignante escuchar todas esas expresiones”, indicó el legislador independentista.

Por otra parte, Hernández Montañez rechazó versiones que circularon hoy de que las autoridades federales también investigan a un legislador popular.

“No hay ningún gran jurado ni ninguna investigación en curso. Esto que ocurrió hoy es bien serio. De los incumbentes en el PPD no hay ninguna investigación donde se esté defraudando el erario público con un esquema de pay for play o con una porción del salario o de los contratos de la Cámara de Representantes”, indicó el portavoz del PPD.

“Es el mismo PNP tratando de empatar la pelea. A nosotros no nos pagan a los contratistas y tenemos a la Cámara demandada por no cumplir con las obligaciones de ellos con los proveedores”, agregó.