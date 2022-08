El secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, Edan Rivera Rodríguez, anunció hoy que, a pocos meses de haberse iniciado la implementación del mecanismo de ejecución de sentencias, son 10 las empresas contra las cuales la agencia ha logrado embargar exitosamente y cobrar por completo deudas a nombre de consumidores que contaban ya con determinaciones administrativas y judiciales a su favor.

C.M. Refrigeration; Inc., Junker 3000, Inc.; HomeSolution, Corp.; Studio Funiture Factory; David King Figaro; Obed Burgos Camacho; Bright Start Preschool; Charles Serrano Cruz; Jose Caminero Rodriguez; y House of Cars, Inc. son las 10 empresas contra las que, al momento, el DACO ha logrado embargar la totalidad de los montos adeudados.

Según informó Rivera, las cuantías recobradas ya han sido entregadas a los consumidores. “De forma paralela, estamos agotando todos los mecanismos de ejecución disponibles contra 15 empresas contra las cuales hemos logrado embargos parciales, o identificado patrones de evasión que pudieran dar lugar a otro tipo de acciones”, anadió.

El secretario explicó que, entre las ejecuciones de sentencia exitosas destacan los casos de HomeSolution, Corp.; y House of Cars, Inc., cuyas conductas describió como “sumamente reacias a acatar las resoluciones del DACO que contaban ya con sentencias judiciales ordenando su pago”.

Indicó el funcionario que respecto HomeSolution, Corp., y House Of Cars, Inc, “los intentos de embargo de fondos fueron infructuosos, porque no tenían dinero suficiente en sus cuentas. No obstante, una vez llegamos a los establecimientos comerciales con los alguaciles del tribunal que iban a embargar bienes, el dinero apareció enseguida”.

Rivera aseveró que “los mecanismos de ejecución son complejos, porque los tribunales exigen que se cumpla con varios requisitos. Además, algunos comercios tienen identificados ‘trucos’ para hacer aún más difíciles estos procesos y evitar pagar lo que deben. Por eso es bien importante que los consumidores sean precavidos, que se mantengan informados y, sobre todo, que miren con recelo a todo comercio que aparezca en nuestras listas de ‘incumplidores’”.

Más de trece millones concede el foro adjudicativo

De otra parte, Rivera aseveró que “a nivel interno, el foro adjudicativo del DACO es, quizás, el área de mayores logros en el recientemente culminado año fiscal”. Según indicó, “el atraso que heredamos de los huracanes, terremotos, y la pandemia, fue considerable. No obstante, en apenas un año, el mismo se ha reducido ya a la mitad”.