Con guantes y vestimenta de seguridad, Abner Rodríguez Valentín verificaba minuciosamente que las mangas de gasolina no tuvieran liqueos, que fueran del largo adecuado y que las pantallas de indicadores de precios de las bombas funcionaran de forma correcta.

Desde un camión con máquinas y mangas calibradas, el inspector de la División de Pesas y Medidas del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), medía el volumen de gasolina de los surtidores para comprobar que en la gasolinera inspeccionada en la avenida de Diego, en Río Piedras, estaban despachando la cantidad correcta.

“Estamos aquí para certificar las bombas de gasolina, para ver que estén despachando y funcionando de la forma correcta”, describió el inspector, único que tiene destinado el DACO en San Juan para fiscalizar este servicio, que no es sólo en gasolineras, sino también en farmacias, tiendas, supermercados y comercios que vendan cualquier artículo a base de peso y medida. Para toda la Isla, incluyendo las islas municipio de Vieques y Culebra, el DACO cuenta actualmente con solo 10 inspectores.

“Lo que procuramos es que nadie gane ni pierda, que sea lo justo”, sostuvo Rodríguez Valentín, quien labora hace 16 años como inspector en la agencia.

En esta, la Semana del Inspector, Primera Hora observó la labor detallada de unas tres horas que hizo el técnico en las primeras cuatro bombas de la gasolinera y, por ser una estación grande, el trabajo completo de verificar las 10 bombas le tomaría más de un día. De las primeras cuatro verificadas, tres pasaron la inspección y en una de ellas, el especialista le puso un sello de rechazado al servidor de gasolina regular.

“Hasta ahora en esta inspección la mayoría de las bombas se han encontrado muy bien, lo único que se encontró fue un indicador que no se veía claro y se le notificará que arreglen esa situación. Se trata de la pantalla con la información sobre la cantidad de litros, que no se veía clara. Ese equipo rechazado no puede ser utilizado mientras esté rechazado y si después de 30 días regresamos y no es reparado, se entiende que no puede repararlo y el equipo es confiscado”, dijo el especialista.

La pequeña pantalla, de alrededor de una pulgada, es importante para que el consumidor se pueda verificar que el precio por litro del combustible que está pagando es el mismo que el comercio generalmente anuncia en una valla publicitaria a la entrada de la gasolinera.

“Tenemos unos equipos que son los que usamos para la certificación de esas bombas que anteriormente han sido calibrados y con eso nosotros podemos saber si están bien o están mal en el despacho de la gasolina. Estamos aquí para asegurarnos que la cantidad que a usted le están vendiendo sea la cantidad que le hayan despachado”, abundó Rodríguez Valentín.

Explicó que utilizan una medida de 20 litros en la que el margen de error no puede pasar de 100 mililitros. Añadió que esta es la forma de detectar si un consumidor está pagando más por menos gasolina o, por el contrario, si el comercio tiene pérdidas inadvertidas despachando combustible de más, lo que también puede suceder.

“Como consumidores tenemos que tener acceso a la información de lo que no están vendiendo y cuánto nos están supliendo y si no podemos ver el precio, no tenemos toda la información”, sostuvo Rodríguez Valentín, quien explicó que por ley el DACO tiene que certificar cada dos años todos los equipos de pesar y medir en uso comercial en el País.

Explicó que el reglamento dispone que tres meses antes de cumplirse los dos años, los comercios tienen que solicitar al DACO el servicio del inspector, que la agencia factura por reglamento a razón de $30 la hora. Los comercios tienen que hacer el pago directamente al DACO o por correo al Secretario de Hacienda.

“No hay gobierno en el mundo que no regule sus pesas y medidas”, dijo Rodríguez Valentín, quien detalló que los comercios que alteren una bomba podrían encarar multas desde $400 hasta $10 mil.

El técnico llegó a la gasolinera para hacer la inspección en el camión de Inspección y Comprobación de Volumen del DACO, que era manejado por el chofer Javier Laguer Rodríguez. Los acompañaba el director de la División de Pesas y Medidas de la agencia, Edwin Malavet Santiago.

“Hay cientos y cientos de casos (servicios solicitados por comercios) por atender”, indicó por su parte, Malavet Santiago, quien agregó que los 10 inspectores están repartidos en cinco regiones y el chofer, Laguer Rodríguez, tiene que “correr toda la Isla”.