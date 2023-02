Ante la falta de consenso político para enmendar el Código Electoral de 2020, el representante Jesús Manuel Ortiz González, quien busca la presidencia del Partido Popular Democrático (PPD), anunció hoy un plan para atajar “con acciones inmediatas” las irregularidades que se registraron en las pasadas elecciones generales con el voto adelantado.

“Debemos sentar las bases, como institución, para que nuestro equipo electoral esté preparado para ganar la elección con el Código Electoral vigente. Cuando asuma el cargo de presidente estaré decretando una alerta electoral para implementar estas acciones inmediatas”, dijo Ortiz González en conferencia de prensa en el comité central del PPD.

PUBLICIDAD

“Las distintas modalidades del voto por adelantado llegaron para quedarse, pero tiene que haber garantías de pureza, que no haya votos dobles”, sostuvo el legislador acompañado por los representantes populares Estrella Martínez, Deborah Soto, Ramón Luis Cruz Burgos, Jesse Cortés, José Aníbal Díaz Collazo y José Rivera Madera.

El 24 de junio de 2022, el Senado aprobó un proyecto de enmiendas al Código Electoral. Mientras, el 1 de noviembre pasado, la Cámara aprobó una medida sustitutiva, que no ha sido considerada por el cuerpo senatorial.

Ortiz González dijo que, de prevalecer en sus aspiraciones de liderar el PPD, en la elección especial del 7 de mayo, pondrá en marcha el plan de cara a las elecciones generales “para preparar el ejército electoral popular”.

Sostuvo que en las pasadas elecciones generales “se demostró la vulnerabilidad del sistema que se implementó con esa legislación (el Código vigente) cuando se permitió que miles de electores pudieran votar desde jurisdicciones fuera de Puerto Rico, principalmente de Estados Unidos, sin tener domicilio electoral”.

Aludió a un caso en Luquillo, “donde tuvimos a un comisionado electoral tramitando el voto adelantado de un familiar que había fallecido meses antes en los Estados Unidos” y dijo que “circunstancias como esas se demostraron en distintos municipios y distritos en todo Puerto Rico sin mencionar el caso de Ricardo Rosselló en la elección de los cabilderos de la estadidad, cuando se le permitió participar y el país entero sabe que no reside en Puerto Rico”.

“Este tema electoral es fundamental para que el PPD pueda prevalecer en una elección. Podemos hacer un gran trabajo en las demás facetas, podemos mejorar la faceta financiera, comenzar a trabajar, como en efecto vamos a hacer en lo que son los postulados y el plan de gobierno institucional que vamos a presentar al país como partido, pero si no aceitamos la maquinaria electoral, sino nos preparamos para jugar con esas reglas que existen hoy, es muy difícil el camino”, sostuvo Ortiz González.

PUBLICIDAD

Dijo que ser electo presidente del PPD nombrará un grupo de trabajo, compuesto por conocedores del proceso electoral para que en un plazo de 15 días le sometan un resumen de los principales problemas que confrontó el Código Electoral en los pasados comicios. Indicó que un segundo grupo de trabajo, recopilaría en 30 días “las mejores prácticas para vencer los obstáculos que presenta” el Código Electoral a fin de que sean implementadas en los 78 municipios y añadió que iniciará un programa de preparación electoral del PPD que llevará el nombre de “Alerta Roja”, que deberá ejecutar las acciones detalladas en el plan que preparará el grupo de trabajo designado.

“Lo que tenemos que hacer es identificar los problemas inmediatos que tenemos que enfrentar con el Código con la experiencia de los funcionarios que vivieron en 2020 el difícil proceso de enfrentar una ley que no era justa y que no es justa”, sostuvo.

Al reaccionar a los comentarios del gobernador Pedro Pierliusi, quien catalogó como “flojísima” la asamblea general del PPD este domingo, Ortiz González indicó que el líder novoprogresista “de lo que tiene que preocuparse es de su primaria con (la comisionada residente) Jenniffer González, del problema que tiene interno en el PNP y de que tiene jefes de agencias discriminando contra empleados de su propio partido”.

“Lo que nosotros vamos a hacer es prepararnos para ganar con esas reglas y cuando seamos gobierno vamos a derogar ese Código Electoral y aprobar una ley que sea justa para todas las partes”, agregó Ortiz González.

Por su parte, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, confirmó que no hay consenso en las Cámaras Legislativas para aprobar enmiendas al Código Electoral de 2020.

“El Senado aprobó un (proyecto de) Código Electoral en consenso, lo envió para la Cámara y la Cámara envió otro documento. Si no hay un documento de consenso, no va a tener los votos. Nosotros tenemos ese documento en la Comisión de Gobierno y estamos próximos a reunirnos a ver si podemos lograr volver a poner en el proyecto original lo que nos enviaron porque si no, no hay consenso aquí para obtener los votos”, estableció el todavía presidente del PPD.