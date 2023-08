Buscar estrategias integradas y multisectoriales que cubran las “grietas” que por décadas imperan en el sistema de servicio y de provisión de seguridad en los casos de maltrato a menores fue el propósito principal de la Primera Cumbre de Derechos de los Menores que organizó el Departamento de la Familia (DF) a fin de mejorar el manejo de casos.

La actividad, efectuada en el hotel Caribe Hilton, contó con la participación del gobernador Pedro Pierluisi, quien destacó la importancia de la recién firmada Ley 57 de 2023 (Family First), conocida como la Ley para la Prevención de Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores.

“Esta ley cumple con las exigencias de Family First y le provee ahora mayores recursos federales y estatales al Departamento de la Familia”, expuso el primer ejecutivo al mencionar, por ejemplo, el reclutamiento de 150 nuevos trabajadores sociales y 351 técnicos de servicios.

Pierluisi subrayó, además, que se logró identificar $200 millones en el presupuesto para iniciativas a favor del bienestar de los menores y sus escenarios familiares.

Por su parte, la designada secretaria del DF, Ciení Rodríguez Troche, catalogó el evento -que continuará el viernes y en el que participaron más de 300 profesionales como trabajadores sociales, abogados y otros relacionados directamente con el manejo de casos de menores en la isla- como uno en el que se busca conocer las fortalezas, debilidades y oportunidades que deben reconocerse en la operación de manejo de casos.

“Quiero ver esto como un momento de oportunidad para desarrollar un sistema de verdad fuerte... donde no se vayan por las grietas aquellos casos que a veces se nos van por tecnicismos, (o aquellos) que a veces los trabajadores sociales no tienen, necesariamente, las herramientas legales para trabajarlo. Así que yo creo que es un gran día porque estamos comenzando a desarrollar un sistema articulado que es de lo que se trata”, puntualizó Rodríguez Troche en un aparte con la prensa.

Reconoció que llegó el momento de evaluar las estrategias, hacer ajustes y empezar “a llenar esas lagunas que hay en el sistema de servicio y de provisión de seguridad a los menores”.

“Parte de lo que se hará aquí hoy es, precisamente, ver cuáles son esas estrategias, cuáles son esas áreas que necesitamos fortalecer para asegurarnos que el sistema corra de una manera más rápida y menos accidentada.

Trascendió que desde la Administración de Familias y Niños (ADFAN), agencia que encabezó la cumbre, se han gestionado varios esfuerzos para robustecer el equipo social de Familia en las diez regiones. Entre ellas, la contratación de más de 100 nuevos trabajadores sociales para las Unidades de Investigaciones Especiales, así como proyectos de internados con estudiantes de Trabajo Social de la Universidad de Puerto Rico para que comiencen su experiencia en el DF y continúen como empleados en la agencia.

“Los menores son un elemento muy importante para todos los que trabajamos en el Departamento de la Familia y por eso estamos aquí, para seguir garantizando la seguridad, bienestar y protección de todos ellos. Este trabajo no es posible sin la labor de los trabajadores sociales, que son la columna vertebral de la ADFAN. A ellos, siempre mi agradecimiento por su compromiso”, expresó, por su parte, la administradora Glenda Gerena Ríos.

Pierluisi sobre nueva guía de pensiones alimentarias

De otra parte, el gobernador, acogió con buenas expectativas el borrador de las nuevas Guías para Fijar y Modificar Pensiones Alimentarias en Puerto Rico que utiliza la Administración para el Sustento de Menores (ASUME), un documento que podría entrar en vigor entre diciembre a enero próximo.

“Esto era algo que teníamos que hacer y que no se había hecho en Puerto Rico hace ya nueve años. Fue un trabajo arduo el que llevaron a cabo, contrataron a Estudios Técnicos para hacer todo un estudio que da base para los cambios propuestos...y uno de los cambios es que ahora, básicamente, se busca el que el padre no custodio, que en la mayoría de los casos es el que tiene que dar la pensión, tenga los recursos necesarios para cumplir con esa pensión. Lo que se busca es que no haya tanto incumplimiento, siempre preservando el bienestar de los menores”, precisó el mandatario.

Recordó que el proceso llevará un periodo de vistas públicas en las 10 regiones en las que se divide el DF, las cuales se efectuarán entre el 31 de agosto al 4 de octubre. El propósito de las consultas es conocer el sentir de los afectados y analizar si se debe hacer una revisión final de la nueva propuesta.

“Es importante que se expresen en ese periodo los expertos y las partes interesadas, porque el compromiso del DF y ASUME es ajustar esta propuesta que tenemos, que hemos publicado, en la medida que ese comentario lo justifique”, manifestó Pierluisi.