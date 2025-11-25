La demolición parcial de la escuela Dr. Pedro Albizu en Toa Baja inició como parte del Proyecto Innova, iniciativa que responde a la política pública de la gobernadora Jenniffer González Colón dirigida a modernizar las escuelas y ofrecer entornos seguros, accesibles y modernos.

El secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés, informó que los trabajos ya comenzaron y que el proyecto es liderado por la Oficina de Infraestructura y Reconstrucción (OIR), como parte del esfuerzo de modernización de planteles que enfrentan condiciones críticas.

Estudios geotécnicos revelaron la presencia de suelos arenosos sueltos y riesgo significativo de licuefacción, con asentamientos proyectados entre 5.3 y 18.12 pulgadas, lo que hace inviable la reparación de las estructuras existentes.

“Esta escuela presentó unas necesidades mayores que requirieron estudios geotécnicos adicionales hasta llegar a la conclusión que el suelo, de varias áreas, tiene licuefacción, lo que significa que este es arenoso suelto. Es por ello por lo que los arquitectos determinaron que es mejor la demolición de cinco edificios, trabajar el suelo y luego levantar las estructuras. Esta escuela cuenta con más de 50 años de construcción y presentó condiciones estructurales severas. Nuestra decisión se basa en la seguridad de nuestra comunidad. Nos entusiasma este inicio de demolición que está previsto para culminar en mayo 2026”, expresó Ramos Parés.

Según la línea de tiempo, la demolición culminará el próximo año, mientras inicia simultáneamente el proceso de subasta para la construcción.

El diseño, con un 30% de avance, contempla espacios para cursos vocacionales, la rehabilitación del teatro, un nuevo gimnasio que servirá como refugio y un programa actualizado para una matrícula revisada de 600 estudiantes. A la fecha, 26 proyectos se trabajan bajo esta iniciativa, que según Christian Betancourt Cruz, director de la OIR, implica una inversión total de $60,131,560.52.

“Estos procesos conllevan tiempo, pero estamos trabajando de manera diligente para optimizar el mismo y poder cumplir con lo establecido”, sostuvo.