El Departamento de Educación (DE) de Puerto Rico anunció una reestructuración del calendario escolar que permitirá un regreso paulatino en enero.

La medida, según se indicó el secretario, Eliezer Ramos Parés, busca reforzar el contacto entre docentes, personal y familias antes del inicio de clases.

El inicio del curso sigue pautado para el 8 de enero, cuando el personal docente y no docente deberá presentarse a sus centros de trabajo para comenzar con la agenda sistémica, que incluirá talleres y capacitaciones.

El 9 de enero se llevará a cabo la Casa Abierta, un espacio diseñado para que padres, madres y encargados puedan dialogar con el personal escolar, delinear estrategias para apoyar el desarrollo académico de sus hijos y presentar situaciones que requieran atención.

“Esta reestrucuturación se realizó a petición de las comunidades escolares que nos habían señalado lo meritorio de tener ese contacto con los maestros y personal del área socioemocional antes del inicio de clases. Nos sentamos a la mesa y pudimos delinear esta estrategia que no afecta los días lectivos de los estudiantes. Durante mis visitas a las escuelas hablé con el personal y los padres y este es un insumo que recibí y que hemos puesto en marcha”, expresó el secretario en declaraciones escritas.

Los estudiantes, no obstante, se reportarán a los planteles el lunes, 12 de enero de 2026, para el inicio formal de clases.