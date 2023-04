Los sanloronceños demostraron por qué les llaman a las personas de su pueblo el de los “samaritanos”, luego del despliegue de ayudas que le brindaron a don Epifanio García, el anciano de 91 años que perdió gran parte de sus pertenencias a causa del diluvio del Sábado de Gloria, un evento que provocó daños estimados en $250,000 en ese municipio.

Habían pasado pocas horas de ocurridas los torrenciales aguaceros que dejaron hasta 13 pulgadas de lluvia en pueblos como San Lorenzo -el más afectado por el evento atmosférico- cuando don Epifanio recibió la visita de más de 40 personas del municipio que le ayudaron a limpiar el hogar que quedó bajo agua y fango, luego que la crecida de una quebrada ocasionara el colapso de un muro de contención que protegía a la propiedad ubicada en la urbanización San Lorenzo Valley.

“Me siento bastante bien... bien agradecido porque me llegaron tantas ayudas. Se me inundó la casa, pero de gente buena. Y eso me ayudó a no poner la mente en lo que habia pasado”, dijo García a Primera Hora.

Cuando colapsó la pared en el patio de su residencia, se escuchó un estruendo que don Epifanio confundió con un trueno. Sin embargo, al despertar y colocar los pies sobre el piso se percató que el agua le llegaba hasta los tobillos. El anciano explicó que en ese momento sintió miedo porque su casita seguía llenándose de agua y no sabía por dónde salir. En cambio, unos vecinos se percataron de la situación y lo socorrieron.

“Le diría que gracias a la ayuda que me dieron esta casa quedó como nueva, eso quedó bello... y el alcalde (Jaime Alverio) me ha ayudado mucho también. Me trajeron comida y todo eso”, expresó.

Don Epifanio vive solo en el lugar. Tiene ocho hijos, pero explicó que están en Estados Unidos y no tiene comunicación con ninguno.

“Estoy solito. Tengo familia, pero no sé dónde están... diría que mis vecinos son como mi familia y ellos me ayudaron”, relató agradecido.

Entre las pertenencias que perdió don Epifanio se incluye su cama, el comedor y el juego de sala, entre otras cosas. La estufa y la nevera se salvaron “milagrosamente”.

Personal de la Cruz Roja, así como del Departamento de la Familia y el Departamento de la la Vivienda visitaron al damnificado para ofrecerle ayuda. El municipio, por su parte, hacía gestiones para comprar enseres y una cama de posición.

“Desde ayer estamos gestionando todas las ayudas para él. No lo vamos a dejar solo”, explicó el alcalde a este diario al agregar que casi todos los recursos humanos que colaboraron en limpiar la residencia de don Epifanio son empleados del municipio.

San Lorenzo: estimado preliminar de daños de $250,000

De otra parte, el ejecutivo municipal explicó que se hacían trámites para realizar “arreglos provisionales” al puente del camino 916, en el sector Acueductos del barrio Cerro Gordo, que colapsó debido a la inclemente vaguada.

“Al momento todos los daños que hubo en caminos municipales están resueltos con excepción de ese puente. Lo que nos limita es que los materiales los entregan el lunes. Esto será un trabajo provisional porque ese puente tuvo el primer colapso con el huracán María (2017) y tiene fondos obligados por FEMA para ser reconstruido. si todo sale bien mañana, vamos a reestablecer ese camino”, detalló el jefe de ayuntamiento al explicar que con el huracán Fiona (en octubre del 2022) también hubo que hacer reparaciones superficiales al área.

El Servicio Nacional de Meteorología estimó que en San Lorenzo cayeron hasta en 13 pulgadas de lluvia en un periodo de ocho horas de incesantes aguaceros.

“Esa lluvia intensa y por tantas horas provocó derrumbes y socavones... más bien daños en caminos municipales. Estamos documentando todo y desde el sábado mismo hicimos una orden ejecutiva declarando a San Lorenzo en estado de emergencia. Estamos buscando las opciones de fondos a los que tendremos acceso, ya que no hay una declaración de emergencia a nivel federal. Sin embargo, sabemos que el gobernador le solicitó a la Junta de Supervisión Fiscal tener acceso a la Reserva de Fondos de Emergencia para atender a municipios afectados, por lo que estamos pendientes para ese trámite”, acotó Alverio quien hizo un estimado “preliminar” de $250,000 en daños.

Dijo que la urgencia mayor es atender la situación del puente pues mantiene incomunicadas a unas cuatro familias en las que viven varios niños y dos embarazadas.

“Estuve temprano por allí y lo que nos preocupan son esas dos embarazadas. El Departamento de la Familia también los visitó y entrevistó para saber en qué fase del embarazo están y estar pendientes por si ocurre cualquier emergencia con ellas”, puntualizó.

El gobierno de Puerto Rico está a la espera de que la Junta de Supervisión Fiscal autorice la petición de acceso a fondos de emergencia que se hizo el sábado a través de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para poder atender a los municipios del área este, sureste y centro de la isla que se vieron afectados por el diluvio

En la carta, el director ejecutivo de OGP le explica a Mojica que el pasado fin de semana, y por un periodo de más de 24 horas Puerto Rico experimentó un evento extraordinario de lluvias que impactó significativamente a pueblos del este, sureste y centro de la isla. Agrego, que el diluvio fue a tal magnitud que hubo áreas en las que se registraron entre seis a 10 pulgadas de lluvia, lo que ocasionaron inundaciones repentinas que culminaron en deslizamientos de tierra, al menos un puente colapsado y daños a carreteras y otras infraestructuras críticas.

“El evento ha requerido la activación de recursos estatales y locales para salvaguardar la vida ,la seguridad y la propeidad de residentes de la isla y para poder ayudar en los esfuerzos de respuesta y limpieza en múltiples comunidades”, detalló Blanco en la carta.

“Con el fin de facilitar la respuesta de emergencia y garantizar que las entidades gubernamentales cuenten con todos los recursos necesarios, la Oficina de Getencia y Presupuesto (OGP) solicita al nombre del gobernador a la Junta de Supervisión y Administración Financiera que autorice el acceso a la Reserva de Emergencia”, agregó el funcionario.

Se explica que los fondos se utilizarían para gastos relacionados con la respuesta de emergencia por un periodo de 15 días y, como de ordinario, se tendría que hacer una preautorización por parte de la OGP antes de cualquier desembolso a los ayuntamientos.

El evento de lluvias del pasado wikén comenzó la madrugada del viernes hasta gran parte del sábado de gloria, con acumulación de lluvia considerable en las regiones del sureste y el este interior de la isla.