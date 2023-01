La nueva procuradora de las Mujeres, Vilmarie Rivera Sierra, tiene claro que la violencia de género tiene múltiples caras y podrá ocurrir entre cualquiera persona, independientemente de género, sexo o clase social.

Es por esto que, aún antes de estudiar el estatus y los recursos existentes de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) cuya dirección asume, ya estableció que el mensaje de prevención de violencia debe ser diversa y reforzada para que cale en cada miembro de la sociedad y que, de manera colectiva, se pueda atajar.

“Yo apuesto y creo que mi primer gran esfuerzo va a ser el poder lograr que llevemos un mensaje de prevención. Apuesto a la prevención. Creo que es una de las áreas que tenemos que reforzar para poder educar tanto a las víctimas y a las mujeres en general sobre distintas problemáticas que tienen, pero en este caso en particular- como es la violencia de género- tenemos que fortalecer el mensaje que le vamos a estar enviando a las víctimas de cuáles son esos indicadores que deben tomar en consideración, dónde pueden buscar ayuda, cuáles son los recursos existentes”, expresó a Primera Hora a una hora de que el gobernador Pedro Pierluisi anunciara su designación al puesto.

PUBLICIDAD

“Nuestro trabajo es lograr que toda la comunidad pueda prevenir la violencia de género y yo apuesto a incluir el tema de la equidad, a que todos y todas tenemos los mismos derechos, las mismas responsabilidades. Yo siempre apuesto en que la vida de las mujeres es la vida del país también. Somos el 53 por ciento, 52 por ciento del país. Así que, si tenemos bien a las mujeres, tenemos calidad de vida para las mujeres, tenemos seguridad alimentaria, tenemos los accesos a servicios de salud, a servicios de vivienda, tenemos un techo seguro, nosotros podemos garantizar una mejor calidad de vida para nuestro país. Esto es un problema que es un problema de país, es un problema de salud y nosotros tenemos la responsabilidad, como ciudadanos, de contribuir y dar nuestro paso al frente para poder denunciar y no callar”, agregó.

Variar el mensaje y comunicarlo, adelantó, debe ser producto del análisis exhaustivo de situaciones de violencia que ya han ocurrido. Acorde a Rivera Sierra, cuando ocurra un incidente de violencia se deberá investigar todos los elementos que dieron paso previo al evento, así como durante y después. De esta manera, se conocerá si la víctima buscó ayuda, dónde acudió y cuáles óbices enfrentó para, así, aplicar los cambios correspondientes y reforzar el mensaje de la prevención.

“Eso nos puede dar una idea un poco más amplia que si esa víctima buscó ayuda, si no buscó ayuda, cuáles fueron las distintas instancias a nivel gubernamental, a nivel privado que pudieron contribuir o que la víctima decidió no buscar o que no tenía conocimiento. Eso para mí es sumamente importante”, aseveró.

PUBLICIDAD

En el 2022, el Negociado de la Policía de Puerto Rico catalogó 14 asesinatos de los 567 que ocurrieron como feminicidios. Mientras, el Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico, iniciativa feminista que monitorea la violencia de género en Puerto Rico, contabilizó 70 feminicidios.

En la primera semana del 2023, ya se registraron dos feminicidios. El primero ocurrió el 1 de enero en Trujillo Alto cuando Carmen Torruella Santiago, de 60 años, fue asesinada por su esposo, Rafael López, de 67. Luego, Katherine Duque Bruno, de 45 años, murió a tiros por su pareja, Víctor Manuel Santiago Rodríguez, de 48 años, el 6 de enero en Yabucoa. Acto seguido, Santiago Rodríguez intentó privarse de la vida y posteriormente falleció.

“Tenemos que hacer un análisis cada vez que ocurren este tipo de caso. Por ejemplo, con estos dos casos… ¿qué hubo? Hubo un denominador común: armas de fuego. Estas personas (los agresores) tenían licencia. Entonces, algo nos está diciendo que tenemos que mirar así a ese tema, tenemos que educar y comenzar ese proceso de prevención para que cuando una persona entre en una relación de pareja que su pareja tiene un arma de fuego, tiene licencia o tiene un arma de fuego consigo, pueda tomar unas medidas o pueda en su mente poder delinear un pequeño plan de qué puedo hacer en caso de que esa persona utilice esa arma de fuego en su contra, cuáles son los pasos que debo dar”, comentó al destacar que esta tendencia también estuvo latente entre los feminicidios del 2022.

PUBLICIDAD

La equidad y diversidad que impulsará también se extenderá a las mujeres transgénero, pues aseguró que en la Oficina “ciertamente hay un espacio para ellas” y se hará “lo propio para tener la oportunidad para poder escucharles y poder elaborar un plan para atender sus situaciones en particular”.

En agenda, además, Rivera Sierra prevé más trabajo directo con los municipios para asegurarle a las víctimas de violencia de género un lugar más accesible. Así, desea implementar “un proceso uniforme” para que los ayuntamientos “puedan desarrollar servicios o conectar con organizaciones especializadas cercanas a sus áreas para que las víctimas puedan recibir ayudas” de manera más eficiente. También, dijo que se enfocará en los programas de reducación y desvío.

“Es un tema que por muchos años (no se ha estado) atendiéndose de forma correcta. Tenemos que constituir esta junta reglamentadora para que nosotras podamos evaluar cuáles son nuestros programas y, sobre todo, su efectividad que nos puedan dejar saber qué es lo que han estado haciendo y cómo podemos fortalecer aún más ese trabajo tan importante que se tiene que hacer de reeducación”, planteó.

Con relación a los planes que dejó la procuradora interina Madeline Bermúdez Sanabria, quien desde el año pasado fungió como procuradora interina tras la renuncia de Lersy Boria ocurrida el 5 de agosto, no descartaría continuarlos, de así considerarlos necesarios en este momento.

Erradicar la violencia de género no es la única meta de la nueva procuradora, sino que también busca crear una sociedad donde cualquier problemática que enfrenten las féminas, ya sea de salud, de trabajo, educación o seguridad alimentaria, sean apropiadamente atendidas.

PUBLICIDAD

“No tan solo vamos a enfocarnos en lo que es el tema de violencia de género, que en estos momentos es el más urgente, sino también en todas las problemáticas que tienen las mujeres y que son importantes atender y que también como sociedad nosotros también tenemos que educar para poder ayudar desde los espacios en que estamos”, aseguró.

Con este mismo norte, atenderá los derechos reproductivos de las mujeres y personas gestantes, que ha acaparado la atención pública tras la revocación por el Tribunal Supremo de Estados Unidos de Roe v. Wade que anuló la protección constitucional del derecho al aborto y que ha abierto la puerta para que legislaciones restrinjan el aborto. Adelantó que, en su rol como procuradora, se enfocará en “respetar el estado de derecho vigente” y, máxime, respetar “la decisión que cada persona asume sobre su vida, porque solamente ella conoce las particularidades porque toma sus decisiones”.

“Yo no soy nadie para juzgar a otra persona por tomar una decisión de terminar o no terminar con un embarazo. Eso es una decisión muy personal y yo respeto esa decisión y lo miro desde otra óptica. Creo que mi función es acoger, no juzgar, y simplemente ser ente facilitador, porque ya suficiente trauma, suficiente dolor ha tenido, a lo mejor, esta mujer al tomar esta decisión. Suficiente juzgada va a ser y va a tener que cargar con esa decisión para toda la vida y, en este caso, yo asumo una posición fiscalizadora. Mi trabajo es acoger. Mi trabajo es desde la Oficina que puedan conocer cuáles son sus derechos, se puedan sentar en los mismos y se pueda proteger esa integridad y seguridad de las mujeres”, afirmó.

PUBLICIDAD

Rivera Sierra tiene un bachillerato en administración de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y una maestría en educación de la Universidad del Sagrado Corazón. Asimismo, ha recibido reconocimientos de diversas entidades y organizaciones, incluyendo a Mujer Emprende Latina (ME Lanzo Empoderada 2022) y Women of Worth Award (L’Oreal Paris 2015), entre otros.

Desde el 2004, se destacó como directora ejecutiva del Hogar Nueva Mujer Santa María de la Merced en Cayey, donde diseñó, desarrolló e implementó servicios dirigidos a las mujeres víctimas de violencia doméstica y sexual, incluyendo sus hijos. También preside la Red de Albergues de Violencia Doméstica, formó parte del Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (Comité PARE), así como del subcomité de Servicios y es miembro de Coordinadora Paz para la Mujer, entre otras organizaciones y comités relacionados a esta lucha.

“Ciertamente, queda trabajo por adelante. Le toca a la Oficina de la Procuradora ahora. En mi caso, me toca sentarme con la oficial de cumplimiento para poder tener un diálogo, conocer el estatus de lo que resta con la implantación del plan de trabajo y cuáles fueron las actividades que se lograron implantar para entonces lograr elaborar un plan de monitoreo y evaluación”, manifestó al asegurar que, gracias al Comité PARE, Puerto Rico sirvió como modelo para otras jurisdicciones de los Estados Unidos, porque “es el único territorio” que declaró un estado de emergencia por violencia de género a través de una orden ejecutiva.

Pese a que ya Pierluisi la asignó al cargo, dependerá en los miembros del Senado si esta designación será permanente.

“Yo tengo una trayectoria de 18 años en trabajo de servicio directo a las víctimas de violencia de género, en el trabajo comunitario, he participado en un sinnúmero de grupos de trabajo, con distintas administraciones y siempre he aportado mi conocimiento en todo lo que pienso que es importante para poder manejar y poder atender esta situación. Siempre he sido una persona que me he caracterizado por mi independencia de criterio, lo he demostrado. Soy una persona que siempre estoy dispuesta al diálogo, a escuchar, a aprender, y que creo y apuesto en que mi trabajo como procuradora no lo puede hacer sola. Tengo que hacerlo en colectivo: en colectivo con organizaciones, en colectivo con la legislatura, en colectivo con el municipio, en colectivo con el país, porque si yo tengo éxito como procuradora, el país, las mujeres, van a tener éxito también”, resaltó.