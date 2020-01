El secretario de Educación, Eligio Hernández, informó esta noche que continúan evaluando diferentes alternativas para asegurar el año escolar de todos los estudiantes del sistema de escuelas públicas, incluyendo aquellos cuyas escuelas no podrán comenzar la próxima semana. Al mismo tiempo, el personal de las escuelas está recibiendo adiestramientos de parte de especialista en sicología para poder atender cualquier situación que ocurra con los estudiantes relacionada la secuencia de temblores que azota el sur de la Isla.

De acuerdo con el secretario, se proyecta que la próxima semana pueda reiniciar labores en 176 escuelas de las regiones de Arecibo, Bayamón, Caguas, Humacao y San Juan. Las regiones de Mayagüez y Ponce no abrirán por el momento.

Ayer y hoy, explicó el secretario, se llevaron a cabo los adiestramientos de los directores y otros empleados como el trabajador social y el consejero de esos 177 planteles y, además, se les entregó a los directores la certificación de inspección de sus respectivas escuelas, que las califica como aptas para recibir estudiantes y maestros, y poder operar.

Mañana, agregó, “en estas escuelas se presentan los maestros, se le va a mostrar la certificación y comienzan con el adiestramiento socioemocional, para ellos como individuos y también como funcionarios del Departamento de Educación”.

El secretario explicó que, aunque el martes se dijo que abrirían 224 escuelas, se hizo un ajuste y ahora serán solo 177, luego que surgieran “unas inquietudes” que aseguró que ya están atendiendo. Aclaró, sin embargo, que le darían los adiestramientos a todos los directores y empleados de la agencia, incluyendo los de aquellas escuelas calificadas como no aptas y que no podrán abrir por los daños sufridos.

“Van a ver unas escuelas identificadas como no aptas que no van a abrir, pero ese director, ese consejero, van a recibir el adiestramiento, para cuando nosotros tengamos la alternativa de que sea ‘interlocking’, que sean módulos, que sean carpas, ya las personas tienen el adiestramiento y funcionan más rápido”, explicó.

Hernández comentó que luego de las 177 escuelas que comenzarán la próxima semana, se harán actualizaciones paulatinas sobre las próximas escuelas que abrirán. La información se estará divulgando a través de la página cibernética oficial del DE.

El secretario abordó además el tema de la advertencia que han hecho ingenieros sobre el defecto de construcción conocido como “columna corta” y que se sabe puede llevar al colapso de estructuras en caso de sismos de mayor intensidad.

“Sobre ese particular, el comité interagencial de inspección de las escuelas son los que nos asesoran en ese término. Lo que se está haciendo en estos momentos es una inspección ocular para determinar los daños y si la escuela está apta o no está apta”, comentó.

“Hay otras fases que van a tener continuación. Hay una información que por el momento no podemos compartir. Pero, por ejemplo, hay unas escuelas que se han identificado dentro de los informes que es apta parcial. ¿Apta parcial por qué? Porque hay un empañetado de algunos salones que se cayó. Pero no está comprometida la infraestructura. Así que hay que hacer un trabajo de mantenimiento mayor, pero no tan significativo. Así que esa se completa el trabajo. Pero puede haber alguna que se apta parcialmente con una condición mayor que posiblemente nos consuma más tiempo en llevarla apta en la totalidad. Y ahí va a haber un proceso de mejoras a las escuelas a mediano plazo. Y van a ver otro proceso de mejoras a las escuelas a largo plazo. Pero esos detalles particulares es el comité interagencial de inspección de las escuelas que nos va a dar la asesoría, nos va a decir cómo es que se va a ir haciendo. Pero en este momento estamos concentrados en las escuelas aptas que van a abrir”, añadió.

En el caso de las escuelas no aptas, “que sabemos que va a ser un acercamiento a largo plazo”, se implementarían otras opciones como el ‘interlocking’.

“Una escuela X se tiene que mover y llega a la escuela Y. Pero entonces la escuela Y opera de 7:30 a 12:30, y la X entonces de 12:30 a 5:30. Pero eso son decisiones administrativas maximizando el uso de las escuelas aptas en Puerto Rico”, agregó.

Para aquellas escuelas no puedan abrir ni entrar en sistema de ‘interlocking’ se buscarían otras alternativas.

“Tenemos que pensar a veces más atrevidos. ¿Podemos llegar a un acuerdo, por ejemplo, con instituciones postsecundarias que puedan reubicar sus secciones de estudiantes y nosotros rentarle las facilidades? La respuesta es sí, si tiene la certificación. Así que no estamos cerrados a ninguna posibilidad de acuerdo al área geográfica y la necesidad, puede ser universidades, colegios, etcétera. Así que estamos mirando esto desde una perspectiva no cerrado a ninguna posibilidad. Cualquier variante que sea segura, que sea responsable, que nosotros podamos darle un sentido a los niños de que estamos iniciando a llegar a la normalidad”, añadió Hernández.

El secretario reconoció que con toda probabilidad habrá que hacer ajustes en el curso académico, pero aseguró que el DE “tiene módulos instruccionales para todas las materias. Están impresos, los tenemos en línea. Así que también va a haber un ajuste en el proceso instruccional, donde posiblemente haya unas destrezas donde ese módulo se dé para el hogar, el estudiante hace ejercicios, regresa, y así sucesivamente. Así que va a ser impreso, en línea, y otras opciones que estamos estudiando”.

Las declaraciones del secretario se dieron luego de una extensa reunión en Fortaleza, mientras a las afueras de la mansión ejecutiva una veintena de manifestantes protestaba contra el gobierno.