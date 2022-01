Luego del sorpresivo traslado de unos 60 estudiantes de la Escuela Montessori Alejandro Tapia y Rivera en el sector La Parguera en Lajas, el Departamento de Educación se prepara para la reapertura del plantel que fue cerrado en octubre pasado en medio de lágrimas y reclamos.

Así lo confirmó el secretario Eliezer Ramos Parés, quien reveló que aprovecharán el espacio para fomentar el aprendizaje de ciencias marinas.

“Esa escuela ya tiene autorización, ya tiene carta firmada de regreso. Este servidor pudo visitar la comunidad, pudo cerciorarse de que hemos adelantado en algunos trabajos, ya las condiciones no son las mismas que aquel momento cuando la comunidad se presentó la primera vez”, destacó.

PUBLICIDAD

“Vamos a estar dándole apoyo a esta comunidad, creemos en el proyecto que se va a estar haciendo allí, sobre todo fomentar el tema de las ciencias marinas, aprovechar el lugar y la localización donde está la escuela para fomentar carreras y estudios en nuestros estudiantes, levantar ese interés en nuestros estudiantes”, resaltó.

Educación también se comprometió a remodelar la estructura ubicada a la entrada del del reconocido sector turístico.

“Ya hay una autorización, ya está firmada, ya está suscrita. Vamos a ver movimiento e igualmente vamos a estar remodelando, invirtiendo en la infraestructura de los planteles del país, lo vamos a estar haciendo en esta escuela”, reiteró.

La reapertura del plantel no se da en el vacío, sino que es otra victoria para la comunidad que luchó durante mucho tiempo para que el gobierno central traspasara la estructura, entonces en desuso, donde establecieron una escuela sin paredes.

Allí, estudiantes de séptimo a décimo grado, en su mayoría con necesidades especiales, se adaptaron al método que les permite hasta interactuar e investigar en armonía con el medioambiente.

Aunque los alumnos comenzarán el semestre en el modo virtual, la noticia de que pronto estarán en su amada escuela los llenó de felicidad.

“Los nenes están locos por regresar a su escuela, los jóvenes necesitan su espacio y aunque la escuela urbana es una excelente, pero no es una escuela que sea para jóvenes, no es una escuela que les brinde el espacio. Inclusive, hasta los pupitres son para niños”, manifestó la portavoz del Comité de Padres y Comunidad, María Rivera Cancel.

PUBLICIDAD

“Nosotros estuvimos pulseando para que nos abrieran la escuela y el comité y la comunidad trabajó en la reapertura, coordinamos esfuerzos, el comité siempre ha estado allí dando seguimiento a lo que se va a hacer y mantuvimos esa comunicación con la región para que lo pudieran agilizar”, acotó.

Destacó que la región educativa les pidió de tres a cuatro días para hacer unos arreglos en el plantel, además de reclutar personal para brindar servicios de terapia y la enfermera escolar.

“Faltan algunas cosas en la escuela como los servicios de terapia, están arreglando una tubería en los baños de los jóvenes, falta la enfermera escolar y ya el director trabajó con eso. Estamos también trabajando con el seguimiento de unos materiales que el mismo secretario dijo que le gustaría que hubiera sillas y mesas. Estamos coordinando esfuerzos con la región educativa”, argumentó.

“Por lo menos ahora vamos a empezar virtual en lo que le daban chance de trabajar esos detalles en la escuela. Ellos están decidiendo tres o cuatro días para arreglar los detalles y nos dijeron que les diéramos esta semana que harían lo posible para trabajar todo eso”, agregó.

La portavoz de los padres reveló que la clave para lograr la reapertura del plantel fue la unión de voluntades de una comunidad que no se quita.

“Nos sentimos bien porque somos un comité que no nos conformamos con que nos digan “vamos a empezar”, sino en ¿qué te falta? Y entonces, hicimos cartas y expresamos nuestras preocupaciones. Estamos pendiente de lo que está pasando con nuestra escuela. Hoy vinieron a recortar el patio y ya nosotros estábamos coordinando quién iba a hacerlo porque la comunidad no espera, la comunidad lo hace, pero hay que darles seguimiento y si ellos no lo hacen, nosotros entonces vamos a trabajar”, sentenció.