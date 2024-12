Las estadísticas del Departamento de Educación apuntan a que hay unas 200 escuelas con menos de 100 estudiantes, cuando el cupo de la planta física es para unos 500 alumnos.

La situación es tal que la secretaria Yanira Raíces aceptó, durante las vistas de transición que se realizan en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, en Santurce, que hay una escuela con 40 estudiantes.

“Voy a dar un ejemplo sin mencionar municipios. Pero, yo tengo un municipio que tiene cinco escuelas y la suma de las cinco escuelas no llega ni a 620 estudiantes que caben en una escuela. Pero yo tengo que mantener (otras) cuatro escuelas. Esas son las situaciones que vemos. Hay una mala distribución”, sentenció.

PUBLICIDAD

Relacionadas A pie los estudiantes para arrancar el próximo semestre escolar

A tal revelación, una de las representantes del comité de transición del gobierno entrante de Jenniffer González Colón, Zayira Jordán, preguntó: “¿Usted está diciendo que, entonces, la recomendación de usted sería cerrar escuelas?”

Un poco dramática, Raíces aludió con un “uyyy, ahhh” que el tema parece ser un cuco en las administraciones gubernamentales.

“Bueno, la recomendación es administrativamente a hacer una mejor distribución. Yo no llamo a cerrar, porque aquí le tienen un ‘uyyy, ahhhh’… Bueno, si quieren mantenerlo, esto es lo que hay. Habría que hacer una mejor distribución, mirar por niveles. Tenemos el censo, hacer proyecciones”, manifestó la funcionaria.

Aceptó que en esta administración de Pedro Pierluisi no se ha cerrado ni una sola escuela. Pero, apuntó a que el tema debe ser evaluado, ya que se estima que en los próximos dos años escolares la cifra de estudiantes empiece a rondar ya los 100,000 por la baja poblacional. En la actualidad, Educación tiene 236,421 alumnos.

“Hay que mirar esos factores y hacerlo con participación ciudadana”, señaló.

El problema que tiene Educación con este tema es que las escuelas deben ser mantenida en su totalidad, aun cuando se utilice una pequeña porción de la misma. Raíces precisó que a una escuela abierta se le asigna, por ejemplo, $90,000 para ser pintada y remozada, aun cuando no tenga casi matrícula.

“Eso es una política pública, eso se establece como política pública. Yo llevo 25 años, y voy a hacer este cuento, ¿verdad? Que digo, yo llevo 25 años haciendo el estudio, y se le da a los secretarios el estudio y como dicen: ‘esto es una candela, vamos a dejarlo ahí (hizo que puso un documento en la esquina), el próximo que venga coja esto’. Y llegamos a las situaciones a las que hemos llegado”, apuntó.

Raíces aceptó que hay escuelas que no pueden ser cerradas por las distancias en las que se encuentran para servir a la población. No dio ejemplos de dónde estas se encuentran.

“No quiero dar nombres, porque no quiero que nadie se me sienta. Pero yo tengo unas escuelas que digo no, no, no. Es que está aquí, quién llega. Esto es hasta cuando llegue el último estudiante. Yo la tengo que tener abierta, porque es una cuestión de distancia”, afirmó la titular de Educación.