La sesión extraordinaria sigue en los planes del gobernador Pedro Pierluisi, quien advirtió que la convocatoria se haría para atender temas puntuales, no controversiales y “para darle una oportunidad a la asamblea legislativa de actuar”.

A preguntas de Primera Hora, el Primer Ejecutivo reafirmó que continúa el plan de convocar a una sesión extraordinaria en plena época festiva de Navidad, aunque precisó que los asuntos deben atenderse en cuestión de días.

“Sigo inclinado solamente a incluir asuntos que son indispensables que se atiendan... sería de breve duración, no de gran extensión... estoy coordinando con el liderato legislativo para escoger los días que la asamblea legislativa estaría autorizada a sesionar”, manifestó Pierluisi.

Reiteró que los asuntos a tratar son “apremiantes” y que su intención es que no conflijan con el Día de Navidad o el Día de Año Nuevo.

“Serían asuntos puntuales que no van a requerir mayor trámite... asuntos que ya están adelantados o medidas que no se llevaron a votación... voy a evitar asuntos controversiales, pero son necesarios. Y le voy a dar la oportunidad a la asamblea legislativa de actuar”, puntualizó el gobernador, quien hace poco había dicho que el proyecto de la Reforma Laboral estaba entre los asuntos importantes que se debían discutir en la sesión extraordinaria. También mencionó algunos nombramientos, entre estos el de secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés.

Recientemente, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, dijo que si el gobernador convoca a una sesión extraordinaria para considerar el Proyecto de la Reforma Laboral ese cuerpo legislativo no participaría, pues la medida se quedó pendiente de votación en el Senado.

“Ya me comuniqué con el gobernador y le dije que lo que quiera lo atendemos en enero. No hace falta que nos citen (a una extraordinaria) porque hasta para la reforma laboral puede hacerlo con el Senado y no tiene que hacerlo con nosotros, nosotros la aprobamos. Así que no tenemos nada pendiente y si hay algo prioritario que nos lo haga llegar y lo trabajamos para aprobarlo la primera semana de enero”, dijo Hernández a periodistas el 22 de noviembre.

Agregó que si la intención es introducir enmiendas “van a tener que esperar hasta enero para sentarse con nosotros, porque no venimos para acá (Capitolio)”.

“Me voy a reafirmar en que si nos convocan, vamos abrir, citamos 20 días y cerramos y ya se los dijimos al gobernador. Respeto las prerrogativas, él tiene derecho, pero yo entiendo que si a la Cámara el gobernador nos pidió algo y se quedó a mitad de camino, sí nos debe de incluir. Pero, todas las comunicaciones, todos los compromisos de la Cámara de Representantes con el gobernador se cumplieron”, sostuvo el líder cameral.