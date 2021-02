El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago tiene el salario más alto en la nómina del cuerpo legislativo con un sueldo mensual de $9,221.92.

La nómina senatorial fue dada a conocer esta tarde y aunque incluye algunos contratos, no están todos los contratistas que laboran en la Cámara Alta.

Si bien no hay ningún empleado en la nómina que gane más que el Presidente del Senado, cuyo salario es fijado por ley, algunos empleados devengan un salario mayor al que tienen los legisladores que menos cobran por no ser portavoces de un partido o porque no tienen a su cargo comisiones legislativas.

El salario promedio por ley de un legislador es de 6,147.92.

Entre los empleados con los salarios más altos ($8 mil), figuran el secretario del Senado, Yamil Rivera Vélez, y el subsecretario José R. Rodríguez Amorós.

Les siguen con $7 mil, el director de la Oficina de Asesores Legislativos, José L. Galarza; Ivonne Lozada de la Oficina de Asesores del Presidente; el Secretario de Administración, Gilbert Hernández; el Sargento de Armas, Javier Torres Rodríguez; y la directora de Trámite y Récord, Madeline Rivera.

Diana Dalmau Santiago, quien es contable y hermana del Presidente del Senado, devenga un salario de $6 mil mensuales. El líder senatorial ha dicho que su hermana labora junto a él desde hace varios años y que para ello se acogió a una dispensa por ley que permite la contratación de un pariente.

En la oficina del expresidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, el salario más alto ($6 mil), después del legislador, lo tiene la excomisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), María Dolores (Lolin) Santiago. Rivera Schatz, quien es el portavoz de la minoría novoprogresista, por su parte, cobra $7,070.08, fijado por ley.

El excomisionado electoral del Proyecto Dignidad, Juan Frontera, con un salario de $6,500, figura en la nómina de la senadora Joan Rodríguez Veve. El también abogado y exaspirante pipiolo a la alcaldía de San Juan, Adrián González, está en la nómina de la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, con $5 mil.

La exaspirante a la Legislatura por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Rosa Seguí, devenga $3,500 como investigadora legislativa en la oficina del senador Rafael Bernabe.

El exlegislador popular Charlie Hernández recibe $5 mil como asesor de la Comisión de Reglas y Calendario y la exsenadora novoprogresista Melinda Romero Donelly mantiene un contrato de ayudante legislativo en la oficina de Asesores Legislativos por $5,500. La exlegisladora, hija del exgobernador Carlos Romero Barceló dijo que el contrato vence el próximo 30 de junio.