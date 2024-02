El activista y aspirante independiente al Senado por Acumulación, Eliezer Molina, tiene hasta el mediodía de hoy, jueves, para presentar evidencia ante la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) que certifique que los documentos que le restan por entregar relacionados a su candidatura, fueron tramitados antes del 2 de enero, fecha en que cerró el periodo de radicación.

Así lo dijo la presidenta interina de la CEE, Jessika Padilla, quien además apuntó a que todavía no puede precisar que Molina esté fuera de la contienda electoral.

La disputa alrededor de la candidatura del activista se centra en la alegada falta de entrega de documentos relacionados a una certificación de no deuda contributiva, y a una prueba de dopaje. Molina, en cambio, cumplió con la primera entrega de endosos para su candidatura que la CEE mandató ayer.

“Eso lo que significa es que el señor Molina tiene hasta hoy (jueves), al mediodía, para presentar la evidencia de que cumplió con los documentos que se desprenden del expediente...(o) con la certificación que le permite subsanar el expediente. Así que no podemos categorizar que se quedó fuera de la contienda”, precisó Padilla en entrevista con Radio Isla 1320.

La funcionaria también recordó que a partir del 2 de enero, el Código Electoral otorga 30 días para que se presenten los documentos solicitados a los aspirantes.

“El Código Electoral permite que en la medida que estos documentos dependan de una agencia externa y no puedan presentarlos porque no lo han expedido a la fecha del cierre de las radicaciones del 2 de enero al mediodía, si se presentase evidencia de que ese documento se solicitó, mas no se pudo presentar el documento requerido, que el candidato pueda entregar evidencia de que tramitó la solicitud”, finalizó diciendo.