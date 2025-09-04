El presidente de la Asociación de Empleados Judiciales (AEJ), alguacil Amircal Gerena Román, exigió que el Plan de Retribución de los empleados de la Rama Judicial sea revisado cada tres años, al igual que se hará con los empleados del gobierno central, según el reciente anuncio del Ejecutivo en coordinación con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Gerena Román recalcó que los empleados judiciales son también servidores públicos y, por lo tanto, deben ser incluidos en cualquier esfuerzo por garantizar justicia salarial dentro del servicio público. Según explicó, las decisiones que se tomen sobre revisión salarial no pueden dejar fuera a quienes laboran en los tribunales y enfrentan los mismos costos de vida que el resto de los trabajadores del Estado.

PUBLICIDAD

“Reclamamos un trato justo, porque igual trabajo debe significar igual paga. Este asunto no se trata de favores, se trata de derechos adquiridos y de la dignidad de quienes sirven diariamente al pueblo desde los tribunales”, expresó Gerena Román al denunciar las inequidades que históricamente han afectado a los empleados de la Rama Judicial.

El líder sindical adelantó que solicitará una reunión formal con el director ejecutivo de la JSF para discutir la inclusión de los empleados judiciales en el proceso de revisión salarial anunciado. Además, reiteró que la AEJ continuará firme en la defensa de sus miembros hasta lograr que la equidad y la transparencia prevalezcan en este proceso que impacta directamente la estabilidad económica de cientos de familias puertorriqueñas.