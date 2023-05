El equipo electoral del Partido Popular Democrático (PPD) no ofreció en la mañana de hoy una actualización de los resultados del recuento de la elección especial por la presidencia, pero reiteró que en horas de la tarde esperan concluir el proceso de revisión papeleta a papeleta para certificar al nuevo presidente de la colectividad.

El recuento de votos, que se lleva a cabo desde el Centro de Operaciones Electorales de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), entró hoy viernes, en su cuarto día. La elección especial se llevó a cabo el pasado domingo.

Los últimos números que ofreció ayer en la tarde el comisionado electoral del PPD, Ramón Torres daban al representante a la Cámara, Jesús Manuel Ortiz González con una ventaja de 1,375 votos sobre el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández Ortiz. Sin embargo, Torres dijo ayer y reiteró hoy, que la brecha entre ambos candidatos volvería a cerrarse y que serán los votos de poco más de 900 electores añadidos a manos, los que decidirán la elección.

Torres informó nuevamente hoy que los resultados informados ayer no incluían unos seis colegios regulares, dos de ellos de Villalba, donde Hernández Ortiz venció de forma abrumadora. Aunque dijo que ya se finalizó el recuento de estos colegios seis colegios, los resultados no habían sido entrados oficialmente a las actas. Estos seis colegios son: dos de Villalba, dos de San Sebastián y los restantes dos, de Aguada y Lajas. Incluso, reconoció, que todavía había “algunas controversias” no resueltas en torno a los colegios de Villalba.

“Se está trabajando en los seis maletines que se enviaron a revisión en mesa especial y deben estar por culminalos para subirlos al sistema. Por tal razón, no hay actualización nueva, los resultados están, tal como los informamos en la tarde de ayer”, indicó el comisionado.

A preguntas de periodistas, Torres dijo que en algunos de estos maletines hay “conciliación entre votantes y las firmas” y en cuanto los maletines de Villalba, indicó que “hubo unas interrogantes que se levantaron, pero no estoy al tanto porque se resuelven en la mesa especial que lidera el comisionado alterno (Jorge Colberg Toro), en la que hay representación de todos los candidatos”.

En cuanto a las papeletas de los electores añadidos a mano, dijo que tampoco se han contabilizado porque los sobres no se han abierto aún, pero dijo que el proceso está adelantado. Añadió que el proceso de revisión o fase uno, para determinar si el elector está activo, si está inscrito o no, ya culminó.

“Ya culminamos los 114 precintos y pasamos a la segunda fase en cuatro mesas con representación de cada uno de los candidatos que vuelven a una segunda revisión y deciden quiénes tienen derecho al voto o no. Ya van por el precinto de Salinas, así que estando tan adelantados es forzado concluir que en la tarde de hoy estos votos sean contados y adjudicados”, detalló el comisionado del PPD.

“Como habíamos establecido ayer y en el plan de trabajo, en la tarde de hoy tendremos un resultado final de este recuento y podemos estar certificando quién será el presidente o presidenta”, dijo Torres.

La alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado González sigue ocupando la tercera posición en los resultados del recuento de los votos de la elección especial celebrada el domingo pasado con una participación de poco más de 56 mil electores, que votaron en 236 colegios regulares y en otros 114 añadidos a mano.