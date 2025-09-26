En estos siete municipios se podría ir la luz durante este fin de semana
LUMA Energy realizará mejoras al sistema eléctrico.
La empresa LUMA Energy informó que este fin de semana impactará a siete municipios con trabajos de reparación, mantenimiento y mejoras en la red eléctrica.
Estos son Ciales, San Juan, Mayagüez, Barranquitas, Manatí, Canóvanas, Gurabo y Orocovis.
Debido a los trabajos programados, interrupciones al servicio de energía eléctrica podrían ocurrir en las áreas a impactarse.
LUMA indicó que “las interrupciones programadas son cruciales para mejorar la confiabilidad y la resiliencia de la red eléctrica en beneficio de todos nuestros clientes”.
“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes”, se añadió.
A continuación, los trabajos a realizarse:
Viernes, 26 de septiembre
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos
Ciales - Comunidad Ortega, Camino Los Paganes, Camino Villalobos, Sector El Ocho, Educación Escuela Cristóbal Vicéns, Parcelas Seguí, Sector Las Cruces, Sector Villalobos, Barrio Frontón, Barrio Cialitos Centro, Carretera 149 Ramal 614 Km 4.1.
Punto caliente
San Juan - Sector El Mudo, Camino Saldaña, Camino Los Aponte, Camino Solís, Urbanización Monte Oro, Camino Apone.
Removido de vegetación peligrosa
Mayagüez - Barriada Cielito, Comunidad Reparto Brisas de Río Hondo. Sectores: Calle Fábregas, Camino Pablo Martínez, Camino Pedro Fernández. Sectores: Caminos Perfume, Río Hondo, Los Cruz, Los Martell. Sectores: Quebrada Grande, Valle Seco. Urbanizaciones: Belmonte, Estancias de San Benito, Villa Benny, Villa Cristina, Villa San Francisco, Villa Soledad.
Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes
Barranquitas - Barrio Barrancas, Carretera 156 Ramal 772 Km 3.0 Interior, Sector La Pacheca, Barrio Barrancas Sector Palmarito, Barrio Sabana Sector Los Meléndez.
Manatí - Carretera 616 Km 1.6 Tierras Nuevas Manatí.
Ciales - Carretera 149 Barrio Cialitos Centro.
Canóvanas - Carretera 185 Km 4.6 Campo Rico, Barrio Hato Puerca Sector Los Agosto, Barrio Lomas.
Mantenimiento y reemplazo de soterrado
Gurabo - Urbanización Vista Lago Ciudad Jardín.
Sábado, 27 de septiembre
Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes
Barranquitas - Barrio Barrancas Sector Parcelas Nuevas, Barrio Sabana Carretera 569 Km 3.8 Interior, Sector Padilla, Barrio Cañabón Carretera 156 Ramal 770 Km 2.2 Sector La Torre, Barrio Cañabón Carretera 771 Km 6.7 Interior, Sector Cueva Indio.
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos
Ciales - Comunidad Ortega, Camino Los Paganes, Camino Villalobos, Sector El Ocho, Educación Escuela Cristóbal Vicéns, Parcelas Seguí, Sector Las Cruces, Sector Villalobos, Barrio Frontón.
San Juan - Calle Tanca Esq. Resinto Sur Viejo San Juan, Calle Tanca Esq. Resinto Sur Viejo San Juan.
Domingo, 28 de septiembre
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos
Ciales - Comunidad Ortega, Camino Los Paganes, Camino Villalobos, Sector El Ocho, Educación Escuela Cristóbal Vicéns, Parcelas Seguí, Sector Las Cruces, Sector Villalobos, Barrio Frontón.
Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes
Barranquitas - Barrio Barrancas Sector Maña, Barrio Sabana Carretera 569 Km 3.2 Interior, Sector Los Meléndez, Barrio Palo Hincado Sector La Torre.
Orocovis - Barrio Collares Carretera 615 Km 1.3 Interior.