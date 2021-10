La Cámara retiró esta tarde el primer informe del Proyecto 1003 enmendado y envió la medida nuevamente a un comité de conferencias como parte del trámite legislativo de la ley habilitadora del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD), que se considera en una nueva versión en las Cámaras Legislativas.

Se espera que esta misma tarde se someta a votación un segundo informe de conferencia que recoje el acuerdo que suscribió el domingo, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia Ejecutiva con el liderato popular y novoprogresista, en Cámara y Senado, con un lenguaje nuevo sobre la vigencia de pensiones.

Antes de que el segundo informe sea presentado a ambos cuerpos, la medida tiene que tener la firma de los integrantes del comité de conferencias. “Todavía hay (populares) en contra, pero no han visto como quedarán las enmiendas en el segundo informe”, dijo una fuente legislativa a Primera Hora. A las 3:30 de la tarde los senadores que integran el comité de conferencias fueron convocados al Salón de Mujeres Ilustres, en el segundo piso del Capitolio.

Para que la medida pase a la firma del Gobernador, el informe, con la nueva versión del proyecto, debe ser aprobado en ambos cuerpos legislativos.

En la Cámara, el P.C. 1003, con las nuevas enmiendas, no parece tener dificultades, pero en el Senado, el presidente del cuerpo legislativo no ha garantizado tener los votos. Son 12 los senadores populares, por lo que la mayoría parlamentaria no tiene mayoría absoluta.

Aun con todos los votos populares, la pieza legislativa tendría que pasar con votos de la minoría penepé, como el pasado 6 de octubre, cuando se llevó a votación por primera vez.

Hoy los senadores del Partido Nuevo Progresista (PNP) se reunieron en caucus y el portavoz de la delegación, Thomas Rivera Schatz dijo a este medio, que el P.C. 1003 recibiría “entre seis a siete votos” novovoprogresistas.

“¿Están los votos?, le preguntó Primera Hora.

“Los del PNP sí”, indicó Rivera Schatz.

Se supo que los senadores del PNP, Henry Neumann, Gregorio Matías y William Villafañe se mantienen firmes en contra.

Mientras tanto, en el hemiciclo del Senado, varios senadores tomaron turnos iniciales en la sesión para expresarse en torno al P.C. 1003. Algunos senadores de minoría reclamaron que no han tenido participación en el comité de conferencias conformado en ambas cámaras para negociar los términos y alcance de la pieza legislativa.

El senador independiente José Vargas Vidot dijo que no ha tenido acceso a ningún documento relacionado con el trámite de la pieza legislativa.

“Se criticó el pasado informe de conferencia porque se no se le dio participación a las minorías y que hubo falta de transparencia, pero hay que ser consistentes porque hoy se pretende hacer lo mismo. Se pretende aprobar un informe negociado un domingo en la noche en un restaurant en Dorado. A este servidor no se le ha dado acceso a ningún documento, ni siquiera a un papelito. Este es un acuerdo entre líderes dl PNP y PPD y digo líderes porque muchos de sus miembros ni sabían del acuerdo”, sostuvo Vargas Vidot.

“¿Dónde está la participación?, ¿dónde está la transparencia?, cuestionó el senador independiente. “Quieren tapar sus errores y su complicidad en la crisis de esta deuda, quieren sepultar a los municipios, a la Universidad de Puerto Rico y las cooperativas y sobre todo van a hipotecar el futuro de Puerto Rico con una deuda insostenible. El pueblo no olvidará la risueña foto con la que sellaron ese acuerdo”, expresó.

La senadora del Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve dijo que lo que se propone aprobar esta tarde la Legislatura “es una ilusión óptica”.

“Es un plan de ajuste desbalanceado. No puede ser bueno un plan que nos impone dilucidar cualquier controversia en el distrito sur (de Nueva York), que es bueno para los bonistas… Nadie está diciendo que no se pague, pero que se paguen en condiciones que no nos asfixien como País”, dijo la legisladora.

Los senadores del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) Ana Irma Rivera Lassén y Rafael Bernabe y María de Lourdes Santiago, del Partido Independentista (PIP), también consumieron turnos en contra.

“No garantiza las pensiones ni las del futuro y nos quita las compensaciones definidas. Ninguna enmienda garantiza nada. No hay enmienda que pueda salvar esta medida”, dijo Bernabe.

Mientras, Rivera Schatz arremetió contra las minorías por no haber radicado un informe con propuestas. “Las minorías tienen derecho a radicar un informe de minoría con fundamentos, no con ademanes de pasarela, pero no lo han hecho. Ninguno ha radicado un informe para plantear en blanco y negro sus argumentos, para proponer una nueva alternativa, es la retórica de hemiciclo para hacerse ver como portavoces de un pueblo”, dijo.