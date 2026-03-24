El secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, acudió este martes a una vista de interpelación ante una Comisión Total del Senado, en la que se espera que se le hagan preguntas sobre una amplia variedad de asuntos.

La comparecencia del también director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) ocurre en momentos en que arrecia una disputa, que ya se ha vuelto un asunto público, entre la gobernadora Jenniffer González y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, ambos miembros de la cúpula del Partido Nuevo Progresista (PNP).

La citación a Domenech se emitió luego de que no se atendiera una petición que hizo Rivera Schatz a cinco agencias del Gobierno, solicitando la información sobre los contratos que mantienen con el exsecretario del Departamento de Justicia, el abogado Antonio Sagardía, luego que defendiera públicamente a la ahora exsecretaria del Departamento de la Vivienda, Ciary Pérez Peña.

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El presidente del Senado acusó en sus redes sociales a Domenech de haber dado instrucciones a esas cinco agencias para que no entregaran esa información.

Por otro lado, el Departamento de Hacienda rechazó entregar la información contributiva de Sagardía que se le había solicitado, argumentando que se trata de una información protegida constitucionalmente, cuya divulgación está prohibida según el Código de Rentas Internas.

Así las cosas, el Senado citó a Domenech a la Comisión Total, y su presidente incluso le envió un requerimiento de información con una lista de más de 70 preguntas.

González ha establecido, en varias ocasiones, que al Senado citar a Domenech es como citarla a ella, en su carácter de gobernadora. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Según información obtenida por el diario El Nuevo Día, varias agencias han estado trabajado en responder a la información solicitada por Rivera Schatz, entre ellas la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, por sus siglas en inglés), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), el Departamento de Educación y el Departamento de Salud.

Muchas de las preguntas de Rivera Schatz van dirigidas a contrataciones que podrían representar presuntos conflictos de interés entre Domenech y empresas e individuos que estuvieron o están relacionados con la firma de cabildeo Politank, de la que el secretario de la Gobernación fue propietario hasta incluso por un tiempo después de haber sido designado a ese puesto.

Entretanto, de acuerdo con la información hecha pública por el Senado, entre los asuntos que le estarían preguntando los senadores y senadoras al secretario de la Gobernación durante la Comisión Total, se incluye el estado de la reforma laboral y la reorganización de la Rama Ejecutiva; la llamada reforma contributiva y su impacto en las finanzas públicas; el sistema de permisos y la agilización de trámites; el proceso de contratación y subastas del gobierno y las corporaciones públicas; y los nombramientos de empleados, ascensos y retiros en el servicio público.

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Domenech también tendría que responder a preguntas relacionadas a la gestión y desembolso de los fondos de reconstrucción federal; el cumplimiento con las metas de ingresos, gastos y proyecciones del plan fiscal; y la situación fiscal de las corporaciones públicas.

Además, Domenech podría ser abordado para que responda a preguntas sobre cualquier otro asunto relacionados a sus funciones en el gobierno.

Al momento, no estaba del todo claro si el secretario de la Gobernación acudiría a la vista de interpelación ante el Senado, o si reclamaría algún privilegio para no hacerlo.