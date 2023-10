Carolina. El gobernador Pedro Pierluisi rechazó que el mensaje político ofrecerá en la tarde de este martes esté enfocado en anunciar quién será su compañero de papeleta como candidato a comisionado residente en Washington por el Partido Nuevo Progresista (PNP).

Precisó, durante un aparte con la prensa tras presentar un nuevo proyecto para reclutar mano de obra entre los participantes del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), en Carolina, que, “hoy, yo lo que estoy anunciando es mi equipo de campaña”.

La convocatoria establece que será a las 5:00 p.m. en el comité de campaña de Pierluisi, localizado en Miramar, en el que hará un “anuncio importante como parte de su campaña a la reelección”.

Entretanto, el primer ejecutivo rechazó que haya conversado con el general retirado de la Guardia Nacional, José Juan Reyes, para que le acompañe en la papeleta como candidato a comisionado residente. No obstante, el exfuncionario ya estableció que no estaría disponible.

“No he hablado con el general Reyes”, sentenció.

Recordó que la última vez que conversó con Reyes fue cuando presentó su renuncia a la Guardia Nacional, para finales de enero pasado.

De paso, el gobernador fue preciso al señalar que, en este momento, no tiene un candidato a comisionado residente. Este cargo queda vacante dentro del PNP, luego de que la comisionada Jenniffer González anunciara que lo retará por el cargo de gobernador.

“Ahora mismo yo no he tomado decisión en cuanto a la comisaría residente. En su momento, veremos quienes son los que radican candidaturas y, entonces, me reservo el derecho de endosar a alguien, que es lo que siempre he dicho. No necesariamente lo voy a hacer. Pero, tengo que ver quiénes realmente aspiran al cargo y, entonces, tomaré mi decisión”, manifestó.