A tres semanas de las elecciones generales, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer confirmó hoy que entre los siete maletines que aparecieron el pasado viernes, había papeletas de Dorado y Peñuelas, en un maletín de San Juan.

El maletín, en cuestión, quedó arrestado en lo que se realiza una investigación, según el acuerdo de los comisionados electorales, que fue avalado por Rosado Colomer.

“Se decidió que se va a esperar a que se vaya a escrutar ese municipio de Dorado 15 y Peñuelas, que me parece que si no me equivoco es el 59. Los partidos no pudieron identificar que fue lo que ocurrió y quieren esperar a que bajen los maletines del precinto para identificar si pueden llegar a una conclusión. Se quedó todo como dicen en las reuniones formales sobre la mesa en lo que llegamos a ese escrutinio para ver si en otro maletín hay más información”, indicó el Presidente de la CEE.

A preguntas de Primera Hora, Rosado Colomer dijo que entre los últimos siete maletines de la Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado (JAVA), que fueron detectados el pasado viernes sin contabilizar, había “un maletín de San Juan que en lugar de haber papeletas de San Juan, estaban las papeletas de Dorado y Peñuelas”.

Precisó que uno de los maletines estaba identificado como San Juan 5, “pero adentro no tenía papeletas de San Juan 5”. Añadió que el maletín tenía 18 papeletas de Dorado y otras de Peñuelas, cuya cantidad no pudo precisar.

-¿Estas papeletas son de JAVAA?, preguntó este diario.

“Sí, dicen las actas, unidad 77, que es solo JAVAA”, indicó el también juez, entrevistado por periodistas en el Coliseo Roberto Clemente, en San Juan.

Por su parte, el comisionado independentista, Roberto Iván Aponte dijo que al momento esas papeletas no se van a adjudicar porque no se ha establecido una cadena de custodia.

Incluso, el comisionado pipiolo indicó que no podía afirmar que las papeletas sean de voto ausente o adelantado porque no hay una cadena, establecida. “No me atrevo decir de qué son hasta que se concluya la investigación”, sostuvo.