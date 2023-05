El gobernador Pedro Pierluisi se expresó este miércoles esperanzado en que en los próximos días se logre un acuerdo en la legislatura para enmendar el código electoral, con lo que podría darse paso a dejar al juez Francisco Rosado Colomer en la dirección de la Comisión Electoral, como el gobernador ha dejado saber públicamente que desea.

“Vamos paso a paso. Lo importante es que se aprueben las enmiendas que se están dilucidando en cuanto al Código Electoral. No sucedió en el día de ayer (martes). Pero espero que entonces se resuelva a principios de la próxima semana. Tengo entendido que lo que va a pasar es que, en conferencia, se va a llegar a un acuerdo y entonces bajará a votación el informe de conferencia a principios de semana”, indicó.

PUBLICIDAD

“Nosotros tenemos que estar monitoreando esto. Yo espero que mantengan la mayoría debidamente informada a nuestra delegación (del Partido Nuevo Progresista, PNP), tanto en Cámara como Senado, para que podamos votar informadamente”, agregó, en expresiones emitidas luego de su participación en la inauguración del Primer Congreso Internacional de Tecnología Electoral.

A preguntas de la prensa, el gobernador sobre aparentes reparos del portavoz del PNP en la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, con la versión del Senado para enmendar el Código Electoral, descartó que hubiera tal situación y aseguró que “nosotros en el PNP estamos totalmente unidos en esto”, bajo el asesoramiento de la comisionada electoral Vanessa Santo Domingo y el comisionado alterno Edwin Mundo.

“No hay diferencias. Nuestros portavoces están en comunicación, tanto Thomas Rivera Schatz como Johnny Méndez. Así que, cuando llegue el momento, de la verdad, el PNP va a votar con toda probabilidad en bloque. A favor o en contra, pero yo espero que sea a favor para resolver esto”, afirmó Pierluisi, reiterando que, sea cual sea la decisión que tome su partido, “no vamos a tener ninguna división dentro de la delegación del PNP, tanto en Cámara como Senado”.

Con respecto a Rosado Colomer, explicó que habrá que ver “qué dispone el Código en cuanto a la presidencia y la presidencia alterna” de la CEE. Recordó que “el gobernador siempre tiene un rol en cuanto a designar a esos funcionarios, sujeto a la confirmación de Cámara y Senado”.

“Así que yo voy a estar bien pendiente de ese proceso”, insistió, añadiendo que “ya me he expresado en cuanto a los méritos del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, no solo como presidente de la Comisión sino también como juez. Y me reitero en eso”.