La empresa LUMA Energy anunció que realizará este fin de semana trabajos de mejoras en siete municipios, que incluyen el reemplazo de postes y reparaciones en líneas eléctricas que lo podrían dejar sin servicio eléctrico mientras se realizan estas obras.

Los pueblos afectados son Canóvanas, Orocovis, Barranquitas, Guayama, Bayamón, Humacao y San Germán.

Según informó la empresa en comunicado de prensa, “las interrupciones programadas para son cruciales para mejorar la confiabilidad y la resiliencia de la red eléctrica en beneficio de todos nuestros clientes. Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo”.

LUMA pidió paciencia y comprensión a los clientes en lo que realizan estas obras de mejoras.

“Además de los trabajos programados, también se realizan mejoras al sistema que no representan una interrupción del servicio para nuestros clientes, y que contribuyen igualmente a fortalecer y modernizar la red eléctrica”, detalló la empresa.

Los trabajos programados son los siguientes:

Hoy, viernes, 5 de septiembre -

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes:

Canóvanas - PR-953 barrio Lomas, sector Cedro y parcelas Las 400, barrio Palma Sola, PR-957 kilómetro 1.4 interior y kilómetro 4.8.

Orocovis - Cacao, sector Hacienda y carretera PR-157 kilómetro 2.2 interior.

Barranquitas - PR-156, barrio Quebrada Grande, sector La Loma, calle Del Parque y camino El Tigre.

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos:

Guayama - Barrio Carite, Las Villas, Cambrene, Palmasola, Los Cafeítos, y Los Casianos.

Bayamón - Cementerio municipal Lomas Verdes, Comercio, cond. Chalés de Royal Palm, escuela dr. José Padín, escuela Josefita Monserrate de Sellés, urbanización Agustín Stahl, urbanización Alturas de Flamboyán, urbanización Industrial Minillas, urbanización Lomas Verdes 1, urbanización Lomas Verdes 3, urbanización Royal Palm, y urbanización Santa Rosa.

Mantenimiento y reemplazo de soterrado:

Humacao - Oficina de bienes raíces Palmas del Mar.

Vegetación peligrosa:

San Germán - Carretera PR-348, kilómetro 14.7, Rosario Peñón.

sábado, 6 de septiembre -

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes:

Barranquitas - Barrio Quebrada Grande pr-156, sector el tigre, sector la loma y calle del parque, sector quebrada grande calle los pinos.Orocovis - carretera 157 k2.1 int., barrio cacao.

domingo, 7 de septiembre -

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes:

Orocovis - Barrio Damián Abajo, barrio Collares, PR-615, kilómetro 1.3 interior.

Barranquitas - Barrio Barrancas PR-771, sector Los Zayas y camino Parcelas Viejas, barrio Barrancas, barrio Quebrada Grande, PR-156 kilómetro 21.9 interior, sector Los Mangoes, camino El Mango, barrio Barrancas, sector Los Ríos.