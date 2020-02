La Fortaleza tuvo que retirar esta tarde el nombramiento del abogado ambiental, Rafael Machargo Maldonado como secretario interino de Recursos Naturales y Ambientales porque la nominación era contraria al Código Político.

Esta misma tarde, el gobernador interino, Elmer Román envió al Senado otro nombramiento interino que recayó en Cynthia I. Rivera, quien fue confirmada con 18 votos a favor y cuatro en contra de los senadores populares Cirilo Tirado, Aníbal José Torres y Rossana López, así como, del senador independiente, José Vargas Vidot. El senador independentista, Juan Dalmau, al igual que la mayoría novoprogresista, votaron a favor de la nominada.

El nombramiento de Machargo Maldonado como interino figuraba en el orden de los asuntos de la sesión de hoy del Senado, pero el senador Tirado advirtió que el nominado no cumplía con los requisitos para su confirmación, pues para desempeñar un interinato el designado debe ocupar un puesto en la agencia que dirigirá.

“Les advertí que no podían hacerlo (confirmarlo) porque el nombramiento violaba los artículos 172 y 173 del Código Político de Puerto Rico y lo dejaron para un turno posterior. Le pidieron a La Fortaleza que retiraran el nombramiento y enviaron otro”, relató Tirado.

La Fortaleza envió esta tarde una carta al Senado, firmada por Elmer Román, quien funge como gobernador interino, retirando el nombramiento de Machargo Maldonado y designando como interina a Cynthia I. Rivera.

“La gobernadora se volvió a equivocar”, reclamó en el hemiciclo Tirado, pero el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz no permitió expresiones y le dijo al senador que podía someter un voto explicativo.

“Machargo no podía ser confirmado como interino pues no ocupa una posición de confianza o de carrera dentro del DRNA. Para ser confirmado tiene que ser nombrado en propiedad, no de forma interina y tiene que pasar por el proceso de confirmación. Iban a confirmarlo sin pasar por el proceso y nadie le advirtió del error a Fortaleza”, sostuvo Tirado.

Dijo que la Secretaria Interina fue confirmada “a ciegas” porque no se les permitió debatir, ni hacer preguntas. “No sabemos a ciencia cierta qué posición ocupa en la agencia ni qué experiencia tiene. No sabemos si es empleada del Departamento de confianza o de carrera. Este es otro huevo más de esta administración del Senado de Rivera Schatz y de la Fortaleza”, agregó el legislador del Partido Popular Democrático (PPD).

Luego de concluida la sesión, Román remitió en otra carta al Senado, el nombramiento de Machargo Maldonado como Secretario del DRNA en propiedad. Rivera fungirá como interina hasta que Machargo Maldonado sea confirmado al cargo. Éste laboró en el DRNA como sub secretario, pero del 1998 a 2000.