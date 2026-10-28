Luego de que ayer unos 150,000 clientes se quedaran sin servicio eléctrico debido a deficiencias en la generación, Genera PR advirtió que la situación podría repetirse hoy, miércoles.

Según explicó Iván Báez, portavoz de la empresa encargada de la mayor parte de las plantas de generación eléctrica en el país, la Isla ya tenía fuera de servicio desde la semana pasada la Unidad 5 de Costa Sur, lo que representó 400 megavatios menos de generación. A esto se sumó ayer la salida de servicio de la Unidad 5 de la Central San Juan y la Unidad 2 de la Central Aguirre, lo que complicó aún más el panorama.

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“De tener menos 400 megawats que había hace semana y media, pues perdimos ayer 160 megawats adicionales y cerca de 140 megawats adicionales. Eso nos puso en una posición de deficiencia de generación”, explicó Báez en entrevista radial con WKAQ 580.

El portavoz detalló que Genera continúa trabajando hoy en la Unidad 5 de la Central San Juan, donde hubo problemas con la bomba de lubricación, así como en la Unidad 2 de Aguirre, aunque no queda claro si los trabajos podrían ser finalizados hoy mismo o si se extenderán hasta mañana.

La reparación de la Unidad 5 de Costa Sur tomará más tiempo debido a un problema con el transformador principal. Se espera que los trabajos para atender esta avería se realicen y se completen durante el próximo fin de semana.

En medio de estas reparaciones, Báez afirmó que es probable que hoy se repitan los apagones.

“Es una posibilidad si no se logran reparar estas unidades hoy... Existe esa posibilidad”, respondió al ser cuestionado al respecto.

“En Genera estamos trabajando 24/7 para, cuando ocurren este tipo de situaciones, poderlas alivianar”, finalizó diciendo.