El gobernador Pedro R. Pierluisi anunció hoy la designación de Ciení Rodríguez Troche como secretaria del Departamento de la Familia (DF). Desde el pasado 1 de enero de 2023 la funcionaria ha ejercido como secretaria interina de la agencia y previamente fue la subsecretaria del Departamento.

“Desde los comienzos de su carrera profesional, Ciení Rodríguez centró su atención en las necesidades de comunidades vulnerables como lo son menores víctimas de violencia intrafamiliar, jóvenes en alto riesgo, mujeres víctimas de violencia doméstica, inmigrantes, personas con problemas de adicción, comunidades con alto índice de pobreza y adultos mayores. Tuvo la oportunidad de trabajar con organizaciones de base comunitaria, por lo que conoce de cerca cómo afrontar los retos para atender a nuestras poblaciones más necesitadas. Estoy convencido de que es la persona correcta para fortalecer los programas dirigidos a nuestros niños y jóvenes, personas con discapacidad y adultos mayores. Agradezco su disponibilidad para continuar al frente de tan importante agencia y tendrá todo mi apoyo para cumplir con los objetivos que nos hemos trazado”, sostuvo el gobernador mediante declaraciones escritas.

Rodríguez Troche comenzó su carrera trabajando en organizaciones de base comunitaria en y fuera de Puerto Rico, entre las que se destacan: ProFamilia, Iniciativa Comunitaria de Investigación, Fundación Chana y Samuel Levis, La Fondita de Jesús, Needs Educational Foundation, el Women’s Center of Monmouth County, Inc. de New Jersey, Hispanic Affairs & Resources Center, Inc. y el Long Branch Board of Education. También se destacó como asesora en Asuntos de Calidad de Vida en La Fortaleza desde el 2009 al 2012 y laboró luego en el Senado de Puerto Rico como directora ejecutiva de la Comisión de Revitalización Social y Económica, y como asesora sénior del mismo Cuerpo Legislativo. Antes de fungir como subsecretaria del Departamento de la Familia, laboró en La Fortaleza como asesora del Gobernador en Asuntos de Bienestar Social.

Por su parte, la secretaria expresó “acojo la nominación del gobernador con alto sentido de deber y responsabilidad. Servir a Puerto Rico desde cualquier posición es un honor, pero hacerlo desde el Departamento de la Familia es una bendición, pues podemos impactar positivamente la vida de cientos de miles de personas que necesitan de una mano amiga para atender las situaciones que les han impedido desarrollarse plenamente. Durante los pasados siete meses, junto con un excelente grupo de profesionales de diversos niveles, hemos trabajado con ampliar nuestra fuerza trabajadora, la aprobación e implementación de “Family First”, mejoras en las oficinas locales, atender los casos en atraso, identificar nuevas fuentes de fondos para los programas de adultos mayores y la implementación del plan de clasificación y retribución, entre otras áreas programáticas y administrativas. Reconozco, que todavía hay mucho por hacer, pero le aseguro al pueblo de Puerto Rico que mi corazón, mi conocimiento, mi experiencia y mis fuerzas están enfocadas en hacer lo que hay que hacer para que nuestros ciudadanos logren una mejor calidad de vida. Mi compromiso es hacerlo con empatía, respeto, desde el marco de la justicia social y sobre todo con la mirada puesta en Dios, que es el maestro y guía por excelencia”.

La secretaria de la Familia cuenta con un grado de Maestría en Trabajo Social con concentración en Administración de Agencias de Recursos Humanos y un bachillerato en Trabajo Social, ambos grados de la Universidad de Puerto Rico. Rodríguez Troche es la mayor de cuatro hermanos, y es producto del sistema público de enseñanza.