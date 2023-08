El gobernador Pedro Pierluisi nombró a José R. Pérez-Riera, exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, como coordinador de revitalización de la Junta de Supervisión Fiscal, según anunció este viernes el ente federal.

El cargo es un puesto estatutario creado en virtud de la ley Promesa para ayudar a facilitar la inversión y el desarrollo de la infraestructura en Puerto Rico, se indicó mediante un comunicado de prensa.

Durante una actividad que tuvo en Carolina, Pierluisi explicó que el nombramiento lo escogió de varios nombres que le proveyó la Junta para que seleccionara a quien será el sustituto de Noel Zamot, quien renunció al cargo en el 2019.

PUBLICIDAD

Pérez-Riera revisará los proyectos de infraestructura o energía para su designación como proyecto crítico al amparo del Título V de Promesa, que dispone sobre la permisología expedita.

“Puerto Rico se encuentra en una encrucijada crítica. Miles de millones de dólares en fondos federales de alivio y estímulo, y una serie de herramientas puestas a disposición de Puerto Rico y de la Junta de Supervisión por Promesa, ofrecen una oportunidad única para transformar el crecimiento económico a largo plazo de Puerto Rico”, expresó Pérez-Riera.

“El proceso de permiso expedito bajo el Título V de Promesa brinda una importante oportunidad para acelerar la recuperación y el crecimiento de Puerto Rico”, sostuvo.

Por su parte, Pierluisi espera que este coordinador de la revitalización tenga un mayor impacto del que tuvo Zamot, que sólo consideró un proyecto.

“La Ley Promesa, que crea este cargo de básicamente coordinador de revitalización, es la que establece que la Junta puede certificar proyectos críticos de revitalización y, entonces, pedirles a todas las agencias, tanto estatales como las mismas federales, que expedite el trámite de cualquier permisología relacionada a estos proyectos. O sea, la designación, el impacto que tiene es que agiliza el proceso de permisología para estos proyectos”, manifestó el gobernador.

Añadió que “en el pasado la Junta no estuvo muy activa en esta área, solamente tuvieron un director. Si recuerdan era Zamora y solamente se designó un proyecto. Y mi recuerdo es que hubo una situación que se estaba dando y es que proponentes que estaban, básicamente licitadores, proponentes que estaban ante las agencias, estaban recurriendo a la Junta para obtener ese endoso y eso se podía interpretar como que, entonces, la Junta estaba escogiendo en un proceso competitivo quién es el que debería ser el agraciado. Y ese no es el propósito de esto. O sea, aquí lo ideal es que la Junta esté designando como críticos proyectos que ya están encaminados o ya están en proceso de contratación y que, en su juicio, el de la Junta, entienden que hay que acelerarlo. Pero, no me parece que es propio que que la Junta intervenga en procesos internos en la agencias, en procesos de competencia. Más bien que escoja de todos los proyectos que hay pendientes, que ya pueden haber pasado un proceso como el que yo digo, proceso de licitación. Cuáles deben ser los prioritarios en el área de la revitalización”.

PUBLICIDAD

Pérez-Riera ha dirigido iniciativas fiscales y de desarrollo económico. Recientemente, trabajó en el sector privado como asesor legal y consultor para firmas y bancos de inversión internacionales, así como para empresas privadas y a individuos con miras de invertir en Puerto Rico.

“La experiencia previa de liderazgo de José R. Pérez-Riera en el gobierno de Puerto Rico es especialmente relevante para la función de la Junta de Supervisión en la designación de proyectos críticos bajo el Título V de Promesa. Su experiencia en la promoción de inversiones y en trabajar con alianzas público-privadas también le convierten en un candidato ideal para el cargo, ahora que la Junta de Supervisión procura aumentar su enfoque en el desarrollo económico”, manifestó el gobernador.

El director ejecutivo de la Junta de Supervisión, Robert F. Mujica Jr., también elogió la experiencia de Pérez-Riera.

“A medida que el enfoque de la recuperación de Puerto Rico pase decididamente de la reestructuración de la deuda a la sostenibilidad y el desarrollo económico a largo plazo, José R. Pérez-Riera cuenta con la experiencia adecuada para identificar los proyectos críticos que merecen permisos expeditos para agilizar su ejecución. La labor de Pérez-Riera durante las dos últimas décadas ha estado dirigida a ayudar a Puerto Rico a atraer inversiones y a crear las condiciones adecuadas para que la economía crezca”, expresó Mujica.