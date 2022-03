El gobernador Pedro R. Pierluisi impartió hoy un veto expreso al Proyecto de la Cámara 3 (P.C. 3) que contempla la Reforma Laboral.

El primer ejecutivo explicó que a pesar de ser, en principio, una medida loable y positiva, tiene errores de redacción e incluye áreas conflictivas en detrimento de los derechos de los trabajadores.

Aunque la fecha de vencimiento para vetar la medida es mañana sábado, la Cámara de Representantes indicó que no abriría para recibir el veto, mientras que el presidente del Senado, José Luis Dalmau, confirmó que no adelantaría sesión, por lo que el veto expreso fue notificado hoy.

“Luego de estudiar y analizar la versión del P. de la C. 3 que nos ha sido remitida para la firma, me veo impedido de firmarla. Mediante comunicaciones el 31 de octubre, 1 de diciembre de 2021, y el 5 de enero de 2022, les manifesté la necesidad de buscar el consenso para poder refrendar el Proyecto. Manifesté áreas de la legislación propuesta en las que estaba de acuerdo y expresé que, de la medida ser llevada a votación en el Senado, tal y como fue aprobada por la Cámara, no podría contar con mi aval. Aun cuando la Cámara de Representantes logró consenso el proyecto de ley no fue revisado, por lo que todavía contiene lenguaje perjudicial para los derechos de los trabajadores”, sostuvo el gobernador.

Esta mañana, durante su participación en el primer foro de Farmacias de la Comunidad de Puerto Rico, que se celebró en el hotel Sheraton Puerto Rico, en el Distrito de Convenciones, el gobernador había adelantado su intención de vetar la medida.

“Reitero mi compromiso con mejorar las leyes laborales en beneficio de la clase trabajadora. Tengo la mejor intención de firmar una medida que sea de consenso y que pueda contar con un lenguaje correcto en beneficio de nuestra fuerza laboral”, expresó el gobernador.

El veto expreso explica que las áreas de consenso son, establecer un periodo probatorio uniforme de seis meses para empleados exentos y no exentos, y uniformar en 700 horas trabajadas el requisito aplicable a los empleados de la empresa privada para tener derecho al pago del bono de Navidad. Igualmente, fijar nuevamente en 115 horas al mes de trabajo, como requisito para poder acumular licencia por vacaciones y que dicha acumulación sea a razón de 1¼ días por cada mes trabajado.

Asimismo, el gobernador Pierluisi describió en la comunicación varios de las instancias del lenguaje de la medida que contienen errores.