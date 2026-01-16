Un millonario proyecto para mejorar la experiencia de los viajeros que utilizan el Aeropuerto Internacional Mercedita, en Ponce, para que no tengan que hacer filas bajo el sol o la lluvia y tengan baños a donde acudir, arrancó este viernes y se espera que culmine antes de que termine el año.

El anuncio lo hizo la gobernadora Jenniffer González Colón, durante una visita a la Ciudad Señorial.

Detalló que se invertirá $2.9 millones en rehabilitación y mejoras capitales en el aeropuerto, que incluirá la reubicación del cuartel de la Policía, el área de revisión de credenciales de la Administración federal de Seguridad en el Transporte (TSA, en inglés), así como del área de revisión de Agricultura federal, para ampliar las zonas de las líneas aéreas y del área en la que los pasajeros pueden esperar sus vuelos. Detalló, además, que separaran las zonas de salidas y llegadas de pasajeros, que hoy en día están juntas.

“Hoy tenemos solamente dos líneas aéreas. Con las mejoras que se van a hacer, podemos tener espacio para nuevas líneas aéreas y de esta manera nutrir más el aeropuerto de Ponce. ¿Qué líneas aéreas estamos buscando que vengan? Estamos buscando vuelos de Boston, estamos buscando vuelos de Filadelfia, estamos buscando vuelos de Texas, estamos buscando distintos vuelos de ciudades donde hay gran flujo de puertorriqueños. Hoy este aeropuerto ofrece servicios de aviación general a Frontier y JetBlue comercial, ofrecen vuelos corporativos, militares y para las agencias del orden público estatales y federales. Este proyecto busca optimizar el espacio, el flujo de pasajeros”, manifestó en una conferencia de prensa.

Pero, más allá de hacer que el aeropuerto sea sede de más vuelos, se busca “mejorar la experiencia del pasajero, que es que no tenga que esperar en el calor” y tenga una zona con aire acondicionado en donde esperar.

Se augura que entre noviembre a diciembre se inaugure esta obra, junto a las mejoras que se realizan a la pista del aeropuerto y que iniciaron el pasado año.

González Colón precisó que estas mejoras buscan aumentar el número de pasajeros que llegan al aeropuerto. Mencionó que en el año fiscal 2024-2025 se registraron 324,451 pasajeros en el Aeropuerto Merceditas.

Por su parte, la alcaldesa de Ponce, Marlese Sifre, también espera que estas mejoras al aeropuerto ayude a que Ponce sea puerto base de cruceros.

“Es importantísimo para Ponce y la región de que se invierta en el aeropuerto… Para nosotros es importantísimo recibir turistas y visitantes, lo que necesitamos es más líneas aéreas”, afirmó.

Por otro lado, la gobernadora y el director de Puertos, Norberto Negrón, dijeron estar esperanzado en que el contrato que tienen con la milicia para que alquile parte del aeropuerto sea renovado. El mismo vence en mayo próximo y le deja al gobierno $8,750 mensuales.