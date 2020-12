Ante el alza en los casos del COVID-19 algunos alcaldes pidieron hoy a la gobernadora Wanda Vázquez Garced medidas más restrictivas, que van desde un cierre total, un cierre parcial, así como, mayor prevención y fiscalización para hacer cumplir las órdenes ejecutivas.

“La situación amerita que tomemos medidas más restrictivas”, indicó la gobernadora anoche, luego reunirse por unas tres horas con varios alcaldes azules y rojos, de municipios con alta incidencia del coronavirus.

Vázquez Garced dijo que evaluará las propuestas que le presentaron los alcaldes y que en un plazo de 48 informará al País sus determinaciones. “Va a haber medidas más restrictivas, coincido con algunas de las que trajeron los alcaldes”, sostuvo para agregar que las nuevas medidas que anunciará podrían ser incluidas como una enmienda a la orden ejecutiva vigente, que vence el 11 de este mes de diciembre.

PUBLICIDAD

Entre las propuestas que presentaron los alcaldes mencionó: horarios restringidos, lock down parcial, cierre de comercios y que el despacho sea mediante sistemas de recogido de mercancía. Otra propuesta de los alcaldes fue a los efectos de solicitar una dispensa a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para que se les permita reclutar personal para manejar la situación ya que no lo pueden hacer por la veda electoral.

“En el aeropuerto vamos a volver a solicitar control de todos los vuelos”, dijo la Gobernadora al aludir a las recomendaciones del Centro para el Control de Enfermedades (CDC). “Lo ideal es que no haya ningún vuelo, pero ese es un campo ocupado (por el gobierno federal), indicó.

La Gobernadora indicó también que los alcaldes confirmaron que “la inmensa mayoría de los contagios en sus muncipios han sido a través de actividades familiares” y sostuvo que “sin el contact tracing municipal” será muy difícil atajar la propagación de la enfermedad.

Dijo hará gestiones con el gobierno federal para extender la disponibilidad de los fondos federales del CARES ACT, que vencen al 30 de diciembre “y sino buscar alternativas a nivel estatal”.

“No queremos impactar más la economía, no es una decisión fácil. Por eso, he querido consultarlos a ellos, pero todos estamos en la misma posición de que lo más importante es la vida… Sin la colaboración de la ciudadanía vamos a tener que considerar parte del lock down, que es una medida extrema”, agregó la Gobernadora.

Sobre la reapertura de chinchorros dijo que se evaluarán las definiciones de este tipo de negocio que abunda en los distintos pueblos de Puerto Rico.

PUBLICIDAD

El alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla pidió que los alcaldes tengan mayor injerencia en la evaluación de estos negocios que dan vida a muchos de los municipios. “En sus circunstancias son mas parecidos a un restaurante que a un cafetín y los que tengan que estar cerrados, que estén cerrados y los que puedan reabrir, reabran”, sostuvo García Padilla.

La alcaldesa de San Juan, Carme Yulín Cruz abogó por un cierre total y por mayores restricciones en el Aeropuerto.

“El ciclo de contagios hay que romperlo, hay que cerrar a Puerto Rico por los próximos 14 días, un lock down total”, dijo la alcaldesa al llegar a la reunión a la que fueron convocados los municipios con ma’s de 600 casos reportados del COVID-19.

“La gobernadora debe aprovechar que el CDC (Centro para el Control de Enfermedades) le dijo al mundo que Puerto Rico no se debía visitar para volverle a pedir al Presidente de Estados Unidos que dado la recomendación de su propia administración no permita que, por 14 días, igual que pasó con (los huracanes Irma y María) haya viajes a Puerto Rico. Cero turistas”, dijo la Alcaldesa de San Juan.

Además, indicó que “hay que buscar la manera legislativamente de imponer un impuesto en los hoteles para evitar que el número de personas irresponsables que están viajando a Puerto Rico, baje”.

Detalló que el lock down debe ser que a las 8:00 noche “todos los negocios estén cerrados, los domingos todo el mundo en la casa” y que se aplique la Ley Seca.

PUBLICIDAD

Indicó así mismo, que como parte de las nuevas medidas que adoptó en el Municipio de San Juan, a partir de hoy “nuevamente, todo ciudadano que no lleve mascarilla está sujeto a una multa de $100.00”.

“Se acabó el breakecito. No es usarla con la nariz por fuera ni de babero. Los turistas van a tener que ir a la estación de policía a dejar una fianza de $100.00. Como el turista se va, si quiere regresar y pelear el boleto, lo pelea, sino se le cobran esos $100.00”, sostuvo la Alcaldesa.

Dijo que en la Placita de Santurce decretó un cierre a partir de las 10:00 de la noche mediante el cual se controla el flujo de personas, al igual que en el VSJ

A la reunión, que comenzó a las 3:00 de la tarde, en el Centro de Convenciones, en Miramar, fueron citados unos 23 alcaldes. Además de San Juan, fueron convocados los alcaldes de: Arecibo, Bayamón, Caguas, Canóvanas, Carolina, Cayey, Coamo, Corozal, Dorado, Guaynabo, Gurabo, Mayagüez, Orocovis, Ponce, Río Grande, San Lorenzo, Toa Alta, Toa Baja, Trujillo Alto, Vega Alta, Vega Baja y Villalba. Comparecieron 14 y los restantes 9, enviaron ayudantes.

El alcalde de Cayey, Rolando Ortiz, aunque no lo verbalizó a los periodistas, también ha sido vocal en reclamar un cierre total para bajar los contagios del virus, que hasta el momento ha cobrado la vida de unos 1,122 personas en Puerto Rico.

La gobernadora estuvo acompañada por el secretario de Salud, Lorenzo González, el jefe de la Guardia Nacional, José Juan Reyes y el secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Laboy.

PUBLICIDAD

Algunos alcaldes, como el de Guaynabo, Ángel Pérez, criticaron al Municipio de San Juan por no haberse unido de rastreo de casos municipales del Departamento de Salud.

“Necesitamos que se fortalezca el contact tracing en San Juan “, reclamó Pérez. Indicó que muchos guaynabeños por razones de trabajo se desplazan a la capital sin que se visibilice la cadena de contagios.

“Eso es desinformación de los alcaldes”, ripostó la Alcaldesa de San Juan. “El sistema de rastreo de San Juan ha sido elogiado varias veces por el Secretario de Salud. Incluso me he quedado esperando a que el Secretario llegue para reunirnos y que me diga que le añadiría (al sistema de vigilancia epidemiológica de San Juan)”, sostuvo Cruz Soto, quien fue de las primeras en facilitar pruebas moleculares gratuitas a la ciudadanía.

La alcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez al igual que el Alcalde Cayey, Rolando Ortiz favorecieron un lock down los domingos.

Como parte de las medidas adoptadas por el municipio, la Alcaldea detalló que cuentan con un sistema de rastreo y que formaron “un task force” con los cuatro hospitales de la ciudad y las escuelas de Medicina. “Se repartieron 335 mil mascarillas y han visitado más de 1,500 negocios para darle información preventiva”, indicó Meléndez y dijo que los casos en la Ciudad Señorial aumentaron a partir de “Halloween y las elecciones generales”

Indicó que la recomendación de su equipo de trabajo es de un cierre parcial y que los negocios funcionen con un servicio de recogido de mercancía.

PUBLICIDAD

El alcalde de Villalba, Javier Hernández dijo que a partir del 30 de diciembre próximo, el gobierno tiene que identificar cerca de $150 millones para mantener los sistemas de rastreo de casos que en estos momentos están en 77 municipios, a través de los fondos federales del CARES ACT. Hernández indicó que de no aprobarse estos fondos la situación para los municipios podría ser catastrófica.

La alcaldesa novoprogresista de Canóvanas, Lorna Soto se opuso al cierre total y propuso una campaña de prevención y educación y que le dieran poderes a oficiales del orden público y a otros funcionarios para aumentar la fiscalización de las órdenes ejecutivas, entre ellos, los guardias nacionales, oficiales correccionales, bomberos y agentes de rentas internas.