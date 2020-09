La gobernadora Wanda Vázquez afirmó este martes, durante una ceremonia en la que firmó varias leyes en beneficio de pacientes y trabajadores del sector de la salud, que estaría convocando una nueva sesión extraordinaria para que la legislatura evalúe varios proyectos que habían quedado pendientes por aprobarse.

Además, en esa sesión extraordinaria se evaluaría también el nombramiento del secretario de Estado designado, Raúl Márquez Hernández.

A propósito del nominado, Vázquez dijo que al momento no había discutido con él cuál sería su salario.

En un tema relacionado a la compensación por desempleo, la gobernadora explicó que actualmente trabajan para asegurarse que, según la disposición federal, se pueda entregar una asistencia de $300 semanales adicionales a desempleados, y además se pueda identificar fondos estatales para la posible entrega de otros $100 más adicionales.

“Tenemos ya un grupo de trabajo dirigido por AAFAF (Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal), que es la entidad que está trabajando todo lo que tiene que ver con las ayudas federales, para que nosotros, en la medida que nosotros los podamos identificar, mi prioridad es que se puedan identificar y tener el rembolso. Actualmente se está trabajando para que nosotros podamos identificar dentro del presupuesto esa cantidad. Y las solicitudes las estamos trabajando a través de los funcionarios de COR3 (Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia) y de FEMA (Agencia Federal de Manejo de Emergencias) en Puerto Rico, para que Puerto Rico sea parte de ese esfuerzo que necesitamos para todas las personas que actualmente están necesitando su compensación por el desempleo”, comentó Vázquez, agregando que pronto tendrían una conversación con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para tener su aprobación y buscar esos recursos.

En otro tema, Vázquez se refirió al reglamento y posibles sanciones por no usar las mascarillas, tal como se recomienda para evitarla la propagación del letal coronavirus COVID-19, y explicó que “sí hay un reglamento de salud para todo lo que tiene que ver con el uso de las mascarillas” que está vigente.

“Lo que se está finiquitando es que la secretaria de Justicia pueda establecer cómo se van a cobrar las multas de aquellas personas que no tienen licencias y de aquellas personas que no son residentes de Puerto Rico. Pero el reglamento e implementarlo, sí ya está vigente y está en función”, sostuvo Vázquez.

La gobernadora, una vez más, hizo un llamado a la gente a “cooperar” con las medidas para combatir el COVID-19 y evitar aglomeraciones, tal como sucedió durante el fin de semana.

“La responsabilidad es de cada ciudadano. Si la gente no hace caso y la gente obvia la información que le dan los médicos, los especialistas, y salen a la calle sin mascarilla, aglomerándose, pues mire verdaderamente nosotros no podemos ponerle un policía en cada esquina. La gente tiene que cooperar. Creo que lo hemos dicho a la saciedad, cada ciudadano tiene que poner de su parte”, reclamó. “De lo contrario, no podremos abrir nunca. Porque con el COVID tenemos que vivir por mucho tiempo”.

Hablando del COVID-19, la gobernadora explicó que se ha hecho la prueba varias veces, “en el Departamento de Salud, y ha salido negativa, gracias a Dios”. Dijo que la más reciente fue “como hace dos semanas”.

En una cuestión más relacionada a las elecciones, la gobernadora, que perdió recientemente las primarias del Partido Nuevo Progresista (PNP) para la gobernación, comentó que, aunque ha expresado y reiteró este martes que votaría por el PNP, no sabe nada sobre la campaña en redes sociales para votar por ella para la gobernación en la opción de “write-in”.

“Ese es el pueblo de Puerto Rico. Eso es una reacción espontánea. Yo no tengo control de eso. Creo que, eso va cada ciudadano. Quizás alguien que haya expresado votará de esa manera, la pregunta corresponde a ellos”, comentó Vázquez.