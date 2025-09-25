La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, expresó sus condolencias a los familiares y allegados del exsenador Carlos Pagán, quien falleció el pasado martes, y ordenó decretar un día de duelo en su honor.

Las banderas ondearán a media asta en todas las dependencias gubernamentales mañana, viernes 26 de septiembre de 2025, con motivo del sepelio.

“Lamento el fallecimiento de un buen servidor público, gran estadista, agricultor, profesor de historia y hombre de pueblo: el exsenador Carlos Pagán González. Mis condolencias para sus allegados y toda su familia, en especial a su viuda Ramona “Cuca” Pabón. Agradezco mucho el respaldo que me brindó a través de los años y destaco su trayectoria como legislador desde donde defendió los agricultores, con una hoja de vida intachable", dijo la primera ejecutiva a través de declaraciones escritas.

“Su vocación de servicio no se limitó a sus años en la Legislatura ya que fuera de ella seguía estando disponible para dar la mano a quien necesite, fue un hombre de bien, honrado y humilde. Que descanse en paz y que su familia recibe todo el consuelo”, agregó la mandataria.

Pagán González fungió por ocho años como senador del Distrito Mayagüez-Aguadilla. Además, fue director regional del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.