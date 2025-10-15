La gobernadora Jenniffer González Colón decretó este viernes, 17 de octubre de 2025, como día de duelo oficial en Puerto Rico tras el fallecimiento del legendario pelotero Santos Alomar Conde, una de las figuras más emblemáticas del béisbol puertorriqueño.

La determinación fue anunciada luego de que la familia del exjugador informara que su sepelio se llevará a cabo ese mismo viernes. Como parte del decreto, las banderas ondearán a media asta en todas las instalaciones del gobierno como muestra de respeto y reconocimiento al legado de Alomar, cuya trayectoria como jugador, dirigente y mentor marcó la historia del deporte en la isla.

“El béisbol boricua pierde a uno de sus gigantes: Santos Alomar. Su legado trascendió generaciones, dejando una gran huella tanto a nivel local como nacional”, expresó la mandataria en declaraciones oficiales emitidas.

González Colón también extendió sus condolencias a los hijos del pelotero, Roberto y Sandy Alomar Jr., así como al resto de la familia Alomar. “Su ejemplo de disciplina, humildad y amor por Puerto Rico vivirá por siempre en la memoria de nuestro pueblo”, agregó la gobernadora.