La gobernadora Jenniffer González Colón anunció que firmó una medida legislativa dirigida a establecer un mecanismo para que los padres puedan solicitar la entrega y disposición digna de restos fetales en casos de pérdidas gestacionales tempranas.

La mandataria convirtió en ley el Proyecto del Senado 756, ahora Ley 42-2026, iniciativa que enmienda la Ley para el Manejo de los Desperdicios Biomédicos y busca atender este proceso desde una perspectiva de respeto a la dignidad humana y sensibilidad institucional.

La Ley 42-2026 crea un mecanismo especial que permite, a solicitud de los progenitores y con autorización médica, disponer dignamente de restos fetales producto de pérdidas gestacionales antes de las 20 semanas de embarazo.

Esta legislación establece que restos fetales humanos producto de pérdidas gestacionales ocurridas antes de las veinte semanas no se considerarán desperdicios biomédicos regulados cuando la madre o el padre soliciten formalmente su entrega conforme a los protocolos adoptados por el Departamento de Salud de Puerto Rico.

Asimismo, la medida enmienda la Ley de Servicios Funerarios de Puerto Rico para autorizar a las funerarias a recibir estos restos fetales y establece que no podrán rechazar su manejo cuando estén acompañados del certificado especial correspondiente. El Departamento de Salud deberá preparar dicho certificado para la inscripción de los niños nacidos muertos, los cuales serán registrados en un libro especial y archivados separadamente por la agencia.

Fue presentada por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y la senadora Joanne Rodríguez Veve,