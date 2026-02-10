La Asociación Nacional de Gobernadores (NGA en inglés) ya no celebrará una reunión formal con el presidente Donald Trump cuando el grupo de líderes estatales se reúna en Washington a finales de este mes, después de que la Casa Blanca planeara invitar solo a republicanos.

“El personal de la NGA fue informado de que la Casa Blanca tiene la intención de limitar las invitaciones a la reunión anual de negocios, prevista para el 20 de febrero, sólo a los gobernadores republicanos”, dijo el gobernador de Oklahoma Kevin Stitt, un republicano que es el presidente de la NGA, en una carta del lunes a sus colegas gobernadores obtenida por The Associated Press. “Dado que la misión de la NGA es representar a los 55 gobernadores, la Asociación ya no actúa como facilitadora de ese evento, y ya no está incluido en nuestro programa oficial”.

La NGA tiene previsto reunirse en Washington del 19 al 21 de febrero. Los representantes de Stitt, la Casa Blanca y la NGA no hicieron comentarios inmediatos sobre la carta.

