El grupo denominado Ciudadanía por la Transparencia Electoral (CTE) condenó hoy las múltiples irregularidades que han transcendido en el escrutinio general y exigió que el proceso de reconteo de votos se haga público, así como las reuniones entre los comisionados electorales.

También reclamó que si la unidad 77 de voto adelantado y ausente, en la que se han detectado las fallas, “no puede verificarse y está contaminada”, se solicite su anulación.

“Sólo de este modo se podrá atender el problema que plantean las irregularidades, ya sea para confirmar o desechar la sospecha de fraude”, dijo la portavoz del grupo, Mara Santori López en una conferencia de prensa desde la entrada del Coliseo Roberto Clemente.

Santori López le hizo un llamado a las fuerzas de la sociedad civil a que levanten la voz de protesta y exijan “plena transparencia y respeto al voto y que si está probado que la unidad 77 está viciada, se anule del recuento electoral”.

“Todas estas irregularidades han levantado sospechas en la ciudadanía y por tanto en la legitimidad que puedan tener las personas que resulten electas si las mismas no se aclaran”, sostuvo Santori, entre las que mencionó: más votos emitidos que solicitudes aprobadas, papeletas planchadas que no salieron de los sobres pertinentes por el voto adelantado, descuadres de las actas y el hallazgo de más de 184 maletines que no habían sido contabilizados.

“Esta situación lamentable es algo más grande que las aspiraciones de todos los candidatos y candidatas que dependen del escrutinio general, como las candidaturas a la alcaldía de San Juan, Guánica y Aguadilla, así como las candidaturas a la legislatura”, indicó Santori.

Dijo que el Partido Nuevo Progresista (PNP), que “sólo fue favorecido por un 32 por ciento de los votos de la ciudadanía busca entorpecer que el proceso de escrutinio se lleve a cabo como la propia ley electoral lo revela”.

“Pretende que ignoremos las serias irregularidades de los votos emitidos por adelantado que se encuentran en la unidad 77 y de la cual depende la certificación final de varios candidatos, no solo en San Juan sino en otros pueblos de la Isla”, expresó la portavoz.

“El PNP insiste en el viejo truco del acusado acusar al acusador y obstaculiza la transparencia que debe tener el proceso y señala al Movimiento Victoria Ciudadana por el entorpecimiento”, agregó Santori, quien estuvo acompañada por líderes comunitarios, del grupo VAMOS Puerto Rico y del Junte Boricua de Artistas, entre otros.

“Se demuestra que ha habido una conspiración bien orquestada desde la ley electoral para consumar el golpe a la democracia”, dijo el educador y portavoz de VAMOS Puerto Rico, Justo Méndez Arámburu.