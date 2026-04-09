El alcalde de Hatillo, Carlos Román Román, es consciente de varias situaciones que afectan a su municipio y compartió con Primera Hora como las ataja.

¿Cuál es el principal problema que enfrenta su municipio?

El mayor problema que confronta el pueblo es la falta de acceso al servicio de agua potable que brinda la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). Es una problemática que data de varias décadas. Sin embargo, en los últimos tres años aumentó significativamente. Tenemos comunidades que carecieron del servicio hasta por tres meses. Es una situación insostenible que además afecta el presupuesto de los ciudadanos quienes incurren en gastos adicionales para servirse de agua.

PUBLICIDAD

¿Cuáles acciones ha realizado para hacerle frente?

El municipio compró 1,500 cisternas para distribuir entre personas encamadas, de escasos recursos o con enfermedades crónicas. Además, se estableció un plan de trabajo para fortalecer las rutas de distribución de agua potable en las comunidades que carecen del servicio con vehículos municipales. También se alquilan camiones cisterna para maximizar la distribución de agua. De igual forma, tan pronto advengo en conocimiento de la falta de servicio en alguna comunidad, mantengo comunicación constante con el personal de la AAA para que atienda la misma a la mayor brevedad.

¿Cuál es el proyecto más importante que tiene en agenda para este año?

Hay dos proyectos importantes para nuestra administración, y están vinculados a la salud y seguridad de nuestro pueblo, el programa “Hatillo: Mi pueblo saludable” y la instalación de cámaras de seguridad.

¿En qué etapa está ahora ese proyecto?

“Hatillo: Mi pueblo saludable” se implementó, y mediante él se entregaron y se entregan cisternas, generadores eléctricos y baterías solares a personas de escasos recursos, encamados y con enfermedades crónicas que dependan de los servicios de agua potable y energía para vivir. Con unos $3.5 millones del Plan de Rescate Americano (ARPA, por sus siglas en inglés), se compraron 1,500 cisternas, baterías y generadores, que se distribuyen conforme a las necesidades.

En cuanto a las cámaras de seguridad, se instalaron 13 en lugares estratégicos del pueblo, basados en una evaluación realizada por las dependencias de ley y orden municipales. El sistema de videovigilancia incorpora la inteligencia artificial que genera alertas y contribuye con la identificación de objetos y personas, y se adiestró y capacitó personal para operarlo 24/7.

¿Cuál ha sido el mayor logro conseguido en este cuatrienio para su pueblo?

El mayor logro es la solidez de la salud fiscal. El municipio cuenta con unas finanzas robustas, y somos reconocidos por la sana administración y el buen manejo de fondos. El presupuesto actual es de $34.9 millones, un aumento de $2.2 millones comparado con el pasado año fiscal. La contribución sobre la propiedad representa un ingreso de $6.9 millones. La administración municipal reconoce el aporte de los comerciantes y estableció una agenda de orientación y educación para ellos, a través de talleres, charlas y otros, que son parte de la iniciativa Junte de Comerciantes, en la cual se orienta a dueños de negocios en diversos temas.