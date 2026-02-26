El Municipio Autónomo de Caguas anunció el inicio de la etapa de demolición del antiguo Coliseo Héctor Solá Bezares, como parte del proyecto para levantar una nueva y moderna instalación deportiva en el mismo solar.

Los trabajos comenzaron el jueves, 19 de febrero, y se estima que se extiendan hasta inicios del verano, cuando entonces dará paso la fase de construcción de la nueva estructura, cuyo estreno está previsto para el segundo cuatrimestre de 2028.

La demolición está a cargo de Alpha Demolitions Inc. y HB Arqui Plani con un costo estimado de esta etapa asciende a $1,274,000. Para la construcción del nuevo coliseo, la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y COR3 otorgaron una asignación aproximada de $36 millones, según se informó previamente tras varias revisiones y ajustes al proyecto.

“El nuevo Coliseo se levantará en el mismo sitio, con capacidad estimada de 6,000 a 6,500 espectadores. Su diseño contemporáneo y funcional ha sido desarrollado por CMA Architects & Engineers, firma con sede local que presta servicios en Puerto Rico, el Caribe, Estados Unidos y Latinoamérica y se espera que sea estrenado en el segundo cuatrimestre de 2028”, detalló el alcalde William Miranda Torres en conferencia de prensa.

El Primer Ejecutivo municipal explicó que la nueva instalación contará con tres niveles —un sótano y dos niveles sobre el nivel del piso— y que su diseño flexible permitirá albergar temporadas de baloncesto, boxeo, lucha, campamentos de verano, graduaciones, voleibol, patinaje sobre hielo, gimnasia, asambleas y competencias de Paso Fino, entre otros eventos.

Además, incluirá un generador de capacidad completa, restaurantes, salones VIP, club house, exhibidores para ventas y auspiciadores, sonido de alta tecnología, suites ejecutivas, oficinas, tiendas para fanáticos y camerinos amplios.

“Individualmente y como ciudad, hemos mostrado éxito en la ejecución de un proyecto complejo con metas claras, así que agradezco a las personas y entidades que han trabajado codo a codo para hacer posible este momento… Este logro pertenece a todos los habitantes de Caguas y a cada Criollo y Criolla que sueña con una ciudad más fuerte, más vibrante y unida”, confirmó el alcalde.