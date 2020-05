Ante la avalancha de reclamos de la ciudadanía sobre las acciones de varios gimnasios de continuar cobrando membresías mensuales a pesar de no estar operando, la representante Maricarmen Mas Rodríguez lanzó una investigación sobre el asunto.

La legisladora por el Distrito #19 de Mayagüez y San Germán adelantó que estará sometiendo una resolución en los próximos días para viabilizar la pesquisa y “fijar responsabilidad a quienes se aprovecharon de la actual crisis”.

“Durante los últimos días hemos recibidos decenas de quejas de consumidores sobre las acciones sin escrúpulos de varios gimnasios, como el HCOA Fitness Puerto Rico, que continúan cobrando cada mes la membresía a sus clientes a pesar de que no operan desde el 15 de marzo debido al toque de queda decretado por la pandemia del COVID-19. ¿Cómo es posible que cobren por un servicio que no se brinda? Peor aún, la gente nos indica que no contestan los teléfonos cuando se les llama para reclamar. Todo eso estará bajo investigación”, señaló Mas Rodríguez.

Según explicó la también presidenta de la Comisión para el Desarrollo Integrado de la Región Oeste, la nueva modalidad de los gimnasios es cobrar una membresía base mensual y añadir los servicios de un entrenador personal, lo que eleva el pago mensual del consumidor a sobre $100 en muchos casos.

“Algunos centros de entrenamiento (gimnasios) están debitando directamente las mensualidades de abril y mayo sin que estos operen. En la practica esta cobrando por algo que no han dado. Adicional, le cobran los servicios de un entrenador personal que no puede trabajar por el toque de queda. Tenemos casos como de esta persona en San Germán que su gimnasio le descuenta unos $39 cada mes, mas $150 de entrenador; esto sin haber dado un solo servicio en dos meses. Es un abuso que vamos a detener”, añadió la legisladora afiliada al Partido Nuevo Progresista (PNP).

Mas Rodríguez señaló que los gimnasios tienen que detener esa práctica inmediatamente. Tienen, además, que viabilizar líneas de servicio al cliente para canalizar las inquietudes de sus miembros y no referir a cliente alguno que no pague su membresía a las agencias que monitorean el crédito, como Equifax y TransUnion.

La primera Orden Ejecutiva (2020-23) emitida el 15 de marzo cierra las operaciones de los gimnasios durante la emergencia de la pandemia. La nueva Orden Ejecutiva, emitida el lunes 4 de mayo, establece, sin duda alguna, que los gimnasios permanecerán cerrados, asimismo como los parques, las pistas atléticas, las playas y los balnearios. La misma esta vigente hasta el 25 de este mes.