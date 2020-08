La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, catalogó como una falta de respeto la propuesta de las congresistas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez de realizar una Asamblea Constitucional de Estatus.

“En el día de hoy veo que mis dos compañeras congresistas puertorriqueñas viviendo en Nueva York han propuesto que Puerto Rico haga una “Asamblea Constitucional de Estatus” autorizada por el Congreso. Este proyecto se opone a la igualdad de los puertorriqueños y a nuestro deseo de ser un estado. Lo que estás congresistas plantean es vivir en la colonia permanentemente”, expresó por escrito la comisionada residente.

“El proyecto de ley de las representantes de la Ciudad de Nueva York demuestra una vez más una falta de respeto al pueblo de Puerto Rico y al proceso democrático en el territorio. Pero esta acción no sorprende proviniendo de la mujer que obtuvo los votos necesarios en el Congreso para imponer la antidemocrática Junta de PROMESA sobre el gobierno electo del territorio”, sostuvo González.

A continuación, el resto de las expresiones de Jennifer González:

¿Cómo es posible que estas congresistas que no viven los problemas que día a día vivimos los que estamos en la colonia, que gozan de todos los privilegios de una ciudadanía americana de primera, nos quieran imponer un proceso totalmente antidemocrático en donde una ínfima minoría de personas deciden por encima del voto directo de la mayoría de los puertorriqueños? Un proceso que nuestro pueblo ha rechazado una y otra vez. Esto no es solamente inaceptable para el pueblo que represento, pero altamente reprochable.

Nuestra gente ha demostrado a través de todos los procesos plebiscitarios que atesoran su ciudadanía americana y su relación permanente con los Estados Unidos. Lamentablemente, mis colegas no quieren para el pueblo que represento lo que ellas disfrutan todos los días, no quieren la estadidad para Puerto Rico.

Lo que pretenden con esta medida en el Congreso es darle más vueltas al asunto y que nuestro pueblo no logre la igualdad que ha reclamado en los procesos del 2012 y 2017.

El territorio ha votado dos veces por la igualdad dentro de los Estados Unidos en plebiscitos que incluyeron todas las opciones posibles y ahora sus representantes electos han convocado a un plebiscito dentro de nueve semanas para ratificar la elección por la estadidad.

¿Por qué ellas no favorecen un proceso donde se le permita a nuestro pueblo que decida Estadidad si o no? La contestación es evidente porque pretenden seguir dejando a nuestra tierra en el coloniaje, sin la igualdad plena de la ciudadanía americana que ambas disfrutan. ¡Basta ya! Nuestro pueblo ha votado ya en la dirección de la igualdad plena, en procesos democráticos en donde todo el electorado pudo participar.

Nuestra gente nunca ha votado a favor de la independencia o la soberanía o fuera de una relación permanente con los Estados Unidos, ¿porqué entonces querer incluir independencia o soberanía? La agenda de separar a Puerto Rico siempre ha estado vigente por las facciones que empujan la constituyente, porque no pueden ganar en un proceso democrático de amplia participación. El proyecto de ley que han propuesto es un intento transparente de ayudar a sus amigos en la isla que se oponen a la igualdad, para socavar e interferir con el voto del pueblo dentro de nueve semanas.

No necesitamos una improbable negociación federal-territorial para definir otras opciones de estatus que no sean territoriales. Las opciones no territoriales (estadidad, independencia y soberanía con los Estados Unidos que puede ser terminada por cualquiera de las partes), ya están definidas en la Constitución de los Estados Unidos y el derecho internacional, como las administraciones demócratas y republicanas y los comités del Congreso han dicho durante un cuarto de siglo.

El proyecto de ley retrasaría la resolución de la cuestión fundamental del territorio - y los beneficios económicos que traería la igualdad - durante años. No concibo que este proyecto de ley se apruebe [ni que reemplace el proceso federal-territorial establecido en el Obama-Serrano- Ley de Pierluisi]. Es un truco político contra la igualdad.

Que les quede claro a mis dos compañeras, yo no voy a delegar mi derecho, ni el de mi pueblo, a la igualdad plena. Tampoco nuestro derecho a ser ciudadanos americanos en grupos con una agenda claramente separatista. Mucho menos cuando al final del camino es el Congreso el que tiene que decidir y no me queda duda, que decidirán por darle la igualdad de derechos y responsabilidades que siempre ha clamado nuestra gente”.